Le prince Charles dans le prochain James Bond ? "Il y réfléchit"

Le prince Charles bientôt star de cinéma ? C'est en cours de discussion. Comme l'a rapporté une source du Sun le 3 août 2019, le prince de Galles pourrait bel et bien décrocher un petit rôle dans le prochain volet de la saga James Bond, attendu pour le printemps 2020. L'héritier de 70 ans y retrouverait ainsi Daniel Craig, pour son cinquième film dans la peau de l'agent du MI6, mais également Léa Seydoux et Rami Malek.

"Charles est le patron du British Film Institute et celui des services secrets, donc un rôle dans le 25e Bond serait particulièrement approprié, a rapporté une source au sein de l'équipe de production. Quand il a visité le tournage du film il y a quelques semaines, ça a été discuté. Maintenant, il y réfléchit. Les producteurs rêvent de le faire signer. Ce n'est pas un secret que le film a souffert d'un certain nombre de revers de tournage mais décrocher un membre de la famille royale pourrait être tout ce dont le film a besoin (...). Toute confirmation d'une apparition sera gardée top, top secrète. Mais si Charles n'est pas partant, Harry et William pourraient être dans le viseur des producteurs."