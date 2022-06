Léon Marchand : La nouvelle star de la natation française, fils d'un ancien grand champion

La France a connu une véritable génération dorée de nageurs plus forts les uns que les autres, d'Alain Bernard en passant par Frédérick Bousquet et Laure Manaudou, les Bleus ont brillé pendant de nombreuses années au plus haut niveau. Pourtant, depuis quelques temps, les médailles se font plus rares et hormis Florent Manaudou, on a du mal à distinguer les futurs talents de la discipline. Pourtant, depuis le 18 juin dernier, les choses sont en train de changer et la France s'est peut-être trouvé une future star. À seulement 20 ans, Léon Marchand a remporté le titre mondial sur 400 m 4 nages, pulvérisant du même coup le record d'Europe sur la discipline.

Véritable phénomène de précocité, à l'image d'un Kylian Mbappé dans le football, le jeune homme originaire de Toulouse est tombé dans la natation quand il était petit. Vice-champion du monde du 200 m papillon hier, le grand blond aux yeux bleus à de qui tenir puisque son père est un ancien grand champion de natation lui aussi. Xavier Marchand, 48 ans, a fait partie des meilleurs nageurs français de sa génération dans les années 90. En 1998, aux championnats du monde qui ont lieu à Perth en Australie, il décroche la médaille d'argent du 200 m 4 nages. Heureux hasard, son fils va tenter de l'imiter ce soir en participant lui aussi à cette épreuve, lui qui va ainsi tenter de remporter une troisième médaille lors de ces mondiaux qui se déroulent à Budapest, en Hongrie.