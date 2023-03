Les 12 Coups de midi : Une personne dans le public finit en larmes, Jean-Luc Reichmann interrompt le jeu

Comme tous les jours, Jean-Luc Reichmann était à l'antenne sur TF1 pour animer son jeu Les 12 Coups de midi. Et en cours d'émission, il a fait une parenthèse pour se rapprocher d'une personne du public. La raison ? Elle lui avait écrit une lettre pour lui exprimer son bonheur d'assister à l'émission et surtout de le voir en vrai. Dès qu'il en a eu vent, Jean-Luc Reichmann s'est dirigé vers cette personne qui s'est révélée être une jeune fille de 15 ans prénommée Lindsay.

"C'est une lettre pour vous", lui a-t-elle précisé une fois face de l'animateur. Il en a alors lu une partie sur le plateau : "Ça fait presque dix ans que je vous regarde à la télé, et vous voir aujourd'hui c'est juste incroyable. Merci de me donner le sourire, je vous aime énormément et je ne vous oublierai jamais, vous êtes incroyable". Forcément, Jean-Luc Reichamnn a été très touché par cet élan d'amour à son égard. "Ça me fait vraiment plaisir, merci beaucoup. C'est super chouette, merci Lindsay !", lui a-t-il adressé en lui tenant la main.

Au moment d'en apprendre plus sur cette adolescente qui étudie en école de commerce pro, cette dernière a alors eu beaucoup de mal à retenir ses larmes, bouleversée par sa rencontre avec son idole. "Oh mais non, il ne faut pas pleurer ! Je suis là et je suis toujours là, tous les jours !", l'a réconfortée Jean-Luc Reichmann. Et de continuer : "Ça me fait super plaisir votre lettre, et merci pour cette lettre. Messieurs, dames, Lindsay. Je vais garder cette lettre très très longtemps, et c'est joli quand c'est manuscrit. Ça me touche énormément."

De l'amour à la haine...

Cela change assurément de recevoir autant de compliments car l'émission n'échappe pas aux critiques de temps à autres. Elle est notamment parfois visée par des accusations de tricheries, comme lorsqu'un téléspectateur a gagné le gros lot avant qu'on apprenne qu'il partageait un lien avec un gagnant du jeu. Une autre fois, le programme était au coeur d'une polémique pour avoir refusé l'entrée à une personne handicapée...