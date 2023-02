L'émission Les 12 Coups de midi accusée de tricherie : les liens étroits entre deux gagnants dérangent

Tous les midis depuis déjà douze ans, Jean-Luc Reichmann présente son jeu Les 12 Coups de midi sur TF1. Un jeu devenu culte et surtout très populaire au fil des années mais qui n'échappe pas de temps en temps à quelques scandales. Les internautes sont justement en ce moment remontés contre le programme en raison d'une information toute particulière rapportée par Le Journal de la Haute-Marne.

Nos confrères se sont intéressés à Philippe Guillaume, originaire de la région du journal et qui s'est fait connaître pour avoir remporté le gros lot le 27 janvier dernier. En effet, comme le veut l'une des règles des 12 Coups de midi, il a été désigné ce jour-là pour gagner une vitrine d'une valeur de 91 568 euros de cadeaux, la même qu'avait obtenu Nicolas en découvrant l'étoile mystérieuse (le champion éliminé ce mardi 7 février). Si jusque-là tout va bien, il s'est avéré que Philippe Guillaume était lié à l'ex-Maître de midi Stéphane. Il serait même très proche de l'entourage privé de ce dernier comme l'explique le quotidien. Les deux hommes habitent non seulement la même ville d'Éclaron mais ils fréquentent en plus tous les deux le club de l'Union sportive de la ville. Philippe Guillaume en est le président et Stéphane Patingre le dirigeant. Un heureux hasard ? Les internautes n'en sont pas si sûrs.

Demandez les remboursements des appels et SMS !

Sur Twitter, ils ont au contraire dénoncé une tricherie évidente. "Donc le président d'une association gagne une vitrine et son trésorier n'est autre que Stéphane, le maitre de midi. Chelou", "C'était donc bien ce que j'ai cru voir concernant le gagnant de la vitrine avec la Ford Mustang. Si ce que vous dites est vrai, c'est grave ! Demandez les remboursements des appels et SMS !", "Après ils vont nous dire que le tirage au sort est fait par un huissier de justice", peut-on lire sur la plateforme sociale.

Des accusations auxquelles la production des 12 coups de midi n'a pas souhaité réagir. En outre, rappelons que Stéphane a été éliminé du jeu le 20 janvier 2023 après 153 participations et 568 343 euros de gains et de cadeaux.