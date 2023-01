Stéphane éliminé des 12 Coups de midi et en larmes : révélations sur son départ après 153 participations

Interrogé par Télé Loisirs sur ce moment difficile, Stéphane a confié qu'il ne pouvait s'en prendre qu'à lui-même, car il s'était trompé sur deux questions dont il connaissait pourtant les réponses. "Je ressentais une usure psychologique. Je n'ai pas réussi à reprendre le rythme après les fêtes. La veille, j'avais passé une mauvaise nuit. Je ne suis pas arrivé dans les conditions optimales sur le plateau", a-t-il expliqué sa défaite. Il n'a ainsi pas pu atteindre son objectif, qui était d'atteindre le top 3 (composé aujourd'hui de Bruno, Eric et Christian Quesada). "Je n'aurais pas dû me mettre cette chose en tête et vivre mon aventure au jour le jour. En définitive, je termine à égalité avec Paul El Kharrat... [en nombre de victoires mais pas en gains, NDLR]", a-t-il reconnu.

Malgré tout, il espère pouvoir intégrer la famille des 12 Coups de midi en faisant son retour sur le plateau pour des émissions spéciales. "Je compte bien réviser pour aller titiller Xavier et Bruno...", a-t-il conclu. De son côté, Jean-Luc Reichmann a également réagi auprès de nos confrères de Télé Loisirs. "J'ai eu beaucoup de peine parce que je savais qu'il allait mal prendre cette élimination et qu'il s'en voulait", commence-t-il, en précisant qu'il ne peut pas sortir de son rôle d'animateur et trop le montrer à l'antenne. "Émotionnellement et intérieurement, ça m'a mis un coup. Humainement, en tant qu'homme, j'étais attristé", finit-il par concéder.