Stéphane (Les 12 Coups de midi) révèle avoir un handicap : sa vie a basculé à cause d'un virus

Stéphane était de retour dans Les 12 Coups de midi (TF1) ce mercredi 7 septembre 2022. C'est avec une cagnotte de 79 204 euros qu'il a débuté sa 19e participation. Au fil des émissions, les téléspectateurs ont ainsi pu apprendre à le connaître, le candidat partageant certaines informations de sa vie privée à Jean-Luc Reichmann. L'occasion de découvrir notamment l'un de ses soucis de santé.

Il en rêvait, il l'a fait. Stéphane avait tellement envie de participer aux 12 Coups de midi qu'il s'est présenté à toutes les sélections qui se déroulaient dans le Grand Est. "Je voulais voir un peu comment se passe le tournage d'un jeu télé. J'ai un petit peu de culture, je me suis dit, pourquoi pas joindre l'utile à l'agréable", a-t-il confié à au compagnon de Nathalie Lecoultre. Il a bien fait de persévérer puisque les portes de l'émission se sont ouvertes à lui et qu'en plus, il excelle pour le moment.

Mais quand vient l'heure de deviner l'Etoile Mystérieuse, le candidat doit se rapprocher un peu de l'écran pour avoir toutes ses chances. "En parlant de l'Étoile, si je pouvais m'approcher un petit peu, si je vais jusqu'à la fin... J'ai un petit problème à l'oeil. J'ai contracté un virus à cause d'un tout petit chat. Il m'a transmis la maladie des griffes du chat. C'est venu se greffer sur mon nerf optique, et je ne vois plus de mon oeil droit. Les tout petits chats ne sont pas immunisés contre les puces. Quand ils se grattent, ils transmettent la maladie des puces", a confié Stéphane lors de l'émission du 22 août dernier. Un moyen de sensibiliser le public

Le papa de deux garçons - qui a déjà participé à Tout le monde veut prendre sa place, Au pied du mur, Personne n'y avait pensé et Trouvez l'intrus - s'est également épanché sur le sujet auprès de Télé Loisirs. Il a ainsi expliqué pour quelle raison il avait brisé le silence sur le sujet. "Il ne faut pas avoir de tabous. Il faut aller vers les gens, leur faire comprendre qu'on n'a rien à cacher. Je ne vois rien de l'oeil droit, en raison d'un virus. Je ne vois pas pourquoi je n'en parlerai pas. C'est un moyen de les sensibiliser sur cette maladie-là", déclarait-il.