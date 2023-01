Stéphane éliminé des 12 coups de midi : sa surprenante décision concernant les cadeaux qu'il a reçus

Il fallait bien que cela arrive un jour, même si on pensait qu'il allait battre tous les records... Vendredi 20 janvier 2023, Stéphane a été éliminé des 12 coups de midi, après 153 participations ! Dévasté mais bon joueur, le célèbre maître de midi qui était en place depuis le mois d'août 2022 a donc fait ses adieux au public et à Jean-Luc Reichmann. Mais avant de revenir à une vie normal, le désormais ancien candidat enchaîne les interviews. Pour Télé 2 semaines, il est revenu sur son aventure et a notamment dévoilé ce qu'il comptait faire de ses gains.

Voyages, belles voitures, grande maison ou encore accessoires de luxe ? Que nenni... Bien plus raisonnable que cela, Stéphane a déjà une idée très précise de ce qu'il compte faire de sa précieuse cagnotte. En bon père de famille, il a décidé de gâter ses enfants : Aymeric (âgé de 17 ans) et Anthony (âgé de 15 ans). "Avant toute chose, je veux d'abord mettre de l'argent de côté afin d'assurer l'avenir de mes enfants. Ils en auront bien plus besoin que moi...", a-t-il expliqué avant de faire une révélation très surprenante.

"Ensuite, j'ai également commencé à vendre certains cadeaux reçus, comme des consoles et des produits high-tech", a-t-il lâché auprès de nos confrères. Voilà qui a de quoi étonner les foules, y compris Jean-Luc Reichmann. Ceci étant dit, l'ancien maître de midi peut bien faire ce qu'il veut de ses gains et à vrai dire, l'idée n'est pas si bête que cela. En effet, après des mois de participation, Stéphane a reçu une montagne de cadeaux, dont certains doublons. Ces derniers seront donc plus utiles chez des gens qui s'en serviront.

Un candidat inoubliable

Fort heureusement, Stéphane a également prévu de prendre un peu de temps pour lui. Après un dernier semestre très chargé en émotions, le père de famille compte désormais relâcher la pression... en musique ! "Pour me faire plaisir, je compte aller voir Shania Twain à Londres, en septembre", a-t-il ajouté.

Pour rappel, Stéphane n'a pas battu le plus grand maître de midi, Bruno. Néanmoins, il est arrivé à égalité avec Paul El Kharrat (en termes de participations mais pas de gains). Il a tout de même marqué l'histoire du jeu et les téléspectateurs se souviendront longtemps de lui !