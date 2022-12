Stéphane (Les 12 Coups de midi) : Son fils Aymeric lui vole la vedette en pleine émission !

Par Perrine Némard Rédactrice télé Passionnée par le cinéma, la photographie et les sports de plein air, Perrine s’est d’abord retrouvée dans le monde du people par le plus grand des hasards. Curieuse de nature, elle a rapidement trouvé un vif intérêt pour cet univers où il se passe toujours quelque chose. Inutile de la fuir, vous ne pourrez rien lui cacher !

12 photos

Pour Stéphane, grand Maître de Midi, l'aventure des "12 coups de midi" se fait de plus en plus longue et belle. Ce dimanche 11 décembre 2022 sur le plateau, son fils Aymeric était présent en visio. L'occasion pour lui de donner son avis sur ces folles victoires qui s'enchaînent.

Mais où Stéphane s'arrêtera-t-il ? Depuis le 20 août 2022, le Haut-Marnais enchaîne les victoires dans Les 12 coups de midi. Et l'aventure n'est pas encore prête de s'arrêter puisque le désormais célèbre maître de midi vient de remporter une nouvelle victoire ce dimanche 11 décembre. Pour l'occasion, son fils Aymeric a d'ailleurs été interrogé en visio par Jean-Luc Reichmann. Visiblement très fier de son père, le jeune homme n'a pas tari d'éloges à son propos. "Franchement, je suis super content pour lui. La 114ème, c'est quelque chose quand même, c'est plus de la rigolade !", a-t-il lancé face à un Stéphane très ému. Apparemment, celui qui a récemment surpris Jean-Luc Reichmann avec une demande inédite n'est pas une star seulement pour sa famille. En effet, d'après les dires de son fils, Stéphane s'est aussi forgé une petite notoriété à Saint-Dizier, ville d'où il est originaire. "Tout le monde m'en parle, tout le monde est heureux de son parcours. Il y a des amis que j'ai dans ma classe, qui me connaisse depuis l'école primaire et qui sont fans de lui. Tout le monde est fier de lui et de son parcours !", a conclu le jeune homme, tout sourire. Il ne faut pas trop me chatouiller Malheureusement, cette notoriété grandissante n'apporte pas que des avantages. Le 15 novembre dernier, alors qu'il était interrogé par nos confrères de Télé-Loisirs, Stéphane avait révélé être la cible de plusieurs profiteurs. "Quelques personnes se sont présentées à moi et que je n'avais pas vu depuis quelque temps. Ils commençaient à vouloir gratter. Je ne suis pas dupe, je sais pourquoi ils reviennent vers moi", avait alors déploré le Maître de Midi. Néanmoins, celui dont la cagnotte s'élève aujourd'hui à 445 097 euros assure ne pas se laisser faire, bien au contraire. "Les gens connaissent mon caractère, ils savent très bien qu'il ne faut pas trop me chatouiller. Je leur réponds gentiment qu'il ne faut pas insister", a-t-il ensuite conclu. Pour l'heure, Stéphane préfère se concentrer uniquement sur son aventure et vise désormais une cinquième étoile mystérieuse.