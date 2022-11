Jean-Luc Reichmann choqué : une grande première survient dans les 12 Coups de midi, du jamais vu en 12 ans

Ce lundi 7 novembre 2022, un nouveau numéro des 12 Coups de midi était diffusé sur TF1. Jean-Luc Reichmann y retrouvait son actuel Maître de midi Stéphane, lequel a eu une demande très particulière. En effet, au moment de lui poser une question, l'animateur s'est rendu compte que quelque chose n'allait pas. "Ça va, vous avez des crampes ?", lui a-t-il demandé. Ce à quoi Stéphane a répondu : "Non, j'ai une envie pressante...". De quoi complètement surprendre le mari de Nathalie Lecoultre. "C'est pas vrai !", a-t-il lâché.

Malheureusement, l'envie de Stéphane tombait bien mal et a même fini par le déconcentrer. À la question : "En 2010, quel acteur incarnait un conducteur de train proche de la retraite dans le film Unstoppable ?", il s'est ainsi trompé. Au lieu de choisir la bonne réponse qui était "Denzel Washington", il a opté pour la seconde, qui s'est révélée être "Bretzel Chicago". "Bah, l'envie de pipi elle va attendre un peu", a alors prévenu Jean-Luc Reichmann qui devait continuer de faire jouer les autres candidats, au grand dam de Stéphane qui n'en pouvait plus.

Ce n'est qu'au bout de quelques minutes que Stéphane a pu connaître la libération. "Tu vas pouvoir aller faire pipi !", s'est exclamé Jean-Luc Reichmann à la fin de la manche. Et de lui sommer : "Vas-y vite, dépêche toi !". Ni une ni deux, Stéphane s'est alors dirigé avec hâte et en courant vers les toilettes, hors du plateau. "Jamais je n'ai vécu ça de ma vie !", n'en revenait toujours pas l'animateur de la Une. À son retour, Stéphane a assuré avec soulagement que "ça allait mieux" et a pu reprendre le jeu de manière plus sereine.

Juste après la diffusion de cette séquence, Jean-Luc Reichmann s'en est amusé sur son compte Instagram en partageant la vidéo. "INCROYABLE !‼️ Je n'avais jamais vécu ça en 12 ans des 12 Coups de midi ! Stéphane demande à faire pipi en pleine émission", a-t-il légendé encore choqué.