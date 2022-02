Les 12 Coups de midi : Laurent en pleine polémique, Jean-Luc Reichmann prend position et s'explique !

Depuis le 11 janvier 2022, les téléspectateurs suivent le parcours de Laurent dans Les 12 Coups de midi. Ce professeur de philosophie de 46 ans cartonne à l'antenne de TF1. Mais son succès n'est pas au goût de tous. En effet, la colère gronde du côté des parents de ses élèves du lycée Max-Linder de Libourne, en Gironde. Le nouveau Maître de midi est pris par sa participation au jeu et n'assure pas ses cours. Aussi, aucun remplaçant n'a pour l'heure été trouvé... Au micro de Bernard Montiel dimanche 20 février 2022 sur les ondes de RFM, Jean-Luc Reichmann réagit.

"On n'est pas en tournage, il est retourné à ses occupations", indique l'animateur de 61 ans. Et d'expliquer l'absence de Laurent dans les salles de cours : "Mais, à un moment donné, le mec est en congé sans solde – en plus, il avait prévenu bien en amont – il peut prendre [du temps] pour son boulot, pour son plaisir..." Une décision que l'amoureux de Nathalie Lecoultre, avec qui il est à la tête d'une famille recomposée de six enfants, comprend. D'autant plus que le gain financier – plus de 150 000 euros en un mois – est non négligeable... "Le mec, il peut faire ce qu'il veut, vu que c'est un congé sans solde. Il va gagner beaucoup plus d'argent [avec] sa participation aux 12 coups de midi, [que] pendant toute sa vie professionnelle !", déclare-t-il.

Et l'animateur de préciser que si Laurent n'assure pas ses cours de philosophie à ses élèves lycéens qui passent le baccalauréat à la fin de l'année, il partage ses connaissances volontiers aux nombreux fidèles téléspectateurs chaque jour dans Les 12 Coups de midi. "Quand tu vois que ce monsieur, qui est très élégant, nous fait un cours de philosophie chaque midi à la télé... Mais je trouve ça merveilleux, s'enthousiasme-t-il. Vraiment, parce qu'il nous accompagne et nous donne envie de [faire de] la philosophie alors que les enfants n'en ont rien à battre. Aujourd'hui, la philo, en 2022... Il nous donne encore envie de l'écouter, d'avoir des références assez extraordinaires."

En bref, Jean-Luc Reichmann est d'un soutien sans faille pour Laurent face aux parents d'élèves qui s'agacent de voir leurs fils et filles sans professeur à quelques mois de l'examen le plus important du lycée...