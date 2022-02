Laurent (Les 12 Coups de midi) en larmes : une ex-candidate, touchée par un cancer incurable, le bouleverse

Ce vendredi 4 février 2021, Jean-Luc Reichmann était aux commandes d'un nouveau numéro des 12 Coups de midi, sur TF1. Une fois de plus, le Maître de midi Laurent a fait son entrée en premier sur le plateau, pour sa 23e participation. Il avait alors une cagnotte de 134 611 euros. Et le professeur de philosophie ne se doutait pas qu'il allait vivre une émission riche en émotions.

Au cours de celle-ci, Jean-Luc Reichmann a rappelé que ce vendredi est la journée mondiale contre le cancer. Pour l'occasion, il a évoqué une ancienne candidate qui avait bouleversé tout le monde lors de sa participation au programme, en décembre 2019. Il s'agit de Camille, atteinte d'un cancer incurable. Un magnéto a été diffusé, une vidéo au cours de laquelle on peut redécouvrir les images d'elle en train d'évoquer sa maladie. Elle expliquait que son cancer s'était généralisé. "À la base, c'était l'estomac. Là, il y a six organes touchés, je suis sous chimiothérapie. Ça suit son cours et j'apprends à profiter de la vie", déclarait notamment la jeune femme qui avait 24 ans quand elle était dans Les 12 Coups de midi.

Bouleversé, Laurent a confié que Camille était une ancienne élève à lui. Les larmes aux yeux, il a expliqué qu'il avait "le souvenir d'une jeune élève qui était pleine de vie, incroyable". Jean-Luc Reichmann, qui est toujours en contact avec l'ex-candidate, lui a ensuite fait une belle surprise. Car quand elle a vu son ancien prof' à la télévision, elle a souhaité lui adresser un message. Une vidéo dévoilée à l'antenne.

Ainsi, le public a appris qu'en 2014, elle a passé son bac dans l'établissement où Laurent travaillait. Elle était passée par la case rattrapage et a été "aidée et soutenue" par le professeur qui lui a fait aimer la philo. Il lui avait conseillé de prendre sa matière pour tenter d'avoir son bac et elle avait obtenu la note de 16. "J'ai eu mon bac grâce à vous. Donc aujourd'hui, c'est à moi de vous apporter tout mon soutien et de souhaiter vous voir le plus longtemps possible à l'antenne. Je vous embrasse et j'embrasse tout le monde", a-t-elle conclu. De quoi émouvoir encore plus le champion des 12 Coups de midi.

Toujours aussi ému, Laurent a rappelé que Camille était toujours positive malgré les épreuves qu'elle traversait. Il espérait de tout coeur que ça allait. "C'est très dur pour elle. C'était juste pour vous dire qu'on a besoin de personnes comme vous, les prof'. (...) Les gens comme Camille ont besoin de vous. On est tous avec elle", a ajouté Jean-Luc Reichmann.