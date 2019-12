Jean-Luc Reichmann : Atteinte d'un cancer incurable, une candidate le bouleverse

C'est un témoignage poignant qu'a partagé Camille, candidate des 12 Coups de midi (TF1), dimanche 8 décembre 2019. Atteinte d'un grave cancer, la jeune femme de 24 ans a fait des confidences sur sa philosophie de vie à Jean-Luc Reichmann. Il a, sans surprise, été très touché par ces déclarations.

On le sait, le présentateur de 59 ans est parfois très proche des participants de son jeu télévisé. Il a notamment été très présent pour Paul, atteint du syndrome d'Asperger. Et dimanche dernier, c'est une participante qui l'a particulièrement bouleversé avec son histoire. Après que Jean-Luc Reichmann a diffusé un extrait du tube Ma philosophie, d'Amel Bent, Camille a confié qu'elle profitait pleinement de la vie car elle était atteinte "d'un cancer qui s'est généralisé". "À la base, c'était l'estomac. Là, il y a six organes touchés, je suis sous chimiothérapie. Ça suit son cours et j'apprends à profiter de la vie", a-t-elle confié.

La candidate a ensuite précisé qu'elle avait été diagnostiquée pour la première fois à l'âge de 8. À l'époque, on lui avait enlevé un bout de l'estomac, car seul cet organe était touché. La maladie est ensuite revenue quand elle avait 10 ans, puis 17 ans. Et, à 23 ans, le cancer s'est généralisé. Depuis un an et demi, elle suit donc des séances de chimiothérapie. "Je n'ai pas d'espoir de guérison possible, la chimiothérapie est faite pour me maintenir le plus longtemps. Quand on sait ça, on profite de chaque instant", a-t-elle poursuivi.

Jean-Luc Reichmann admiratif

Camille peut heureusement compter sur son mari, Pierre-Jean, pour la soutenir dans cette épreuve. Présent sur le plateau, il a confié : "Je l'assiste, je fais tout ce qu'elle ne peut pas faire. (...) Je l'ai su dès le départ. C'est un peu ce qui a créé le déclic car la dernière fois qu'elle a récidivé et qu'elle est passée sous chimio, on n'était pas ensemble. Mais ça m'a tellement bouleversé que j'ai compris qu'il y avait plus que de l'amitié. (...) C'était impossible que je fasse ma vie sans elle."

Ce n'est pas pour passer un message que Camille a participé à l'émission Les 12 Coups de midi. "Tous les midis, je vous regarde. Je ne peux pas travailler, je suis reconnue handicapée, je passe les journées à la maison et le midi, c'est Les 12 Coups de midi, je mets même en pause si je n'ai pas fini de faire à manger !", a-t-elle expliqué. Jean-Luc Reichmann lui a donc fait un câlin et a fait part de sa joie de pouvoir lui "apporter du bien" grâce à son programme. Il n'a ensuite pas caché son admiration pour la candidate et lui a promis de lui donner ses coordonnées afin qu'elle puisse faire appel à lui en cas de besoin.