Laurent (12 Coups de midi) : Les parents de ses élèves "scandalisés", gros coup de gueule !

Parmi les candidats des 12 Coups de midi, Laurent se fait une place. Depuis le 11 janvier 2022, ce professeur de philosophie de 46 ans cumule déjà trente-trois victoires et plus de 155 000 euros de gains et de cadeaux. Un joli parcours pour celui qui pourrait bien découvrir l'Etoile mystérieuse. Si les téléspectateurs sont derrière lui, les parents de ses élèves du lycée Max-Linder de Libourne en Gironde auraient préféré le voir dans les salles de classe, surtout à quelques mois du baccalauréat.

Comme le rapportent nos confrères de Sud Ouest, en plus d'un mois d'absence, Laurent n'a pas été remplacé, le rectorat "n'ayant pas réussi" à lui trouver un successeur le temps de sa participation au jeu de TF1 . Ses élèves se retrouvent alors avec un autre professeur du lycée... durant une semaine. En effet, cette solution précaire n'a pu être reconduite. La proviseure de l'établissement scolaire déplore alors la situation, indiquant avoir toutefois avoir eu un espoir lorsqu'un professeur s'est présenté comme remplaçant avant de finalement ne jamais venir. "Il devait commencer les cours le mardi suivant mais il s'est porté malade", indique-t-elle.

Les élèves de Laurent, qui n'ont eu que deux cours de philosophie depuis son absence, se retrouvent alors sans professeur. De quoi agacer les parents... "Ma petite fille passe le bac à la fin de l'année, elle n'a pas de cours depuis 3 semaines. Je suis scandalisé", gronde l'un d'entre eux. Surtout que, pour l'heure, aucune solution n'a vraiment été proposée.

Rappelons que Laurent a posé un congé sans solde afin de participer à la célèbre émission présentée par Jean-Luc Reichmann, quittant provisoirement ses fonctions. Auprès de Télé Loisirs, il avait évoqué les réactions de ses élèves à sa participation aux 12 Coups de midi. "Je ne suis pas du tout sur les réseaux sociaux. Je sais par des collègues qu'ils sont assez contents. J'ai un bon relationnel avec eux, en règle générale", avait-il déclaré. Et de préciser que la mère de l'une de ses élèves l'a remercié. "Sa fille était ravie de venir à mes cours et là, et ma participation est son rayon de soleil ! Ça m'a beaucoup touché !", avait-il ajouté. Pas sûr qu'après un mois d'absence, les parents restent si enthousiastes...