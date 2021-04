Les Mystères de l'amour : Etienne d'Hélène et les garçons de retour, il a bien changé !

Il y avait Hélène et les garçons. Et parmi les garçons, l'un des acteurs a fait chavirer le coeur des téléspectateurs. Il s'agit de David Proux, qui incarnait le bel Etienne. Bonne nouvelle pour le public, le beau brun fait son grand retour à la télévision et il a bien changé !

Jean-Luc Azoulay sait comment faire plaisir aux fans des séries AB Productions, et en particulier ceux qui ont suivi Hélène et les garçons au début des années 90. Après le retour de Cathy Andrieu en 2015 ou celui de Manuela Lopez en 2018 dans Les Mystères de l'amour (TMC), le producteur de 73 ans a fait appel à un acteur emblématique de la sitcom pour faire son grand retour.

David Proux a en effet retrouvé ses anciens amis sur le plateau de tournage pour vivre de nouvelles aventures à leurs côtés. Et il n'a pas caché sa joie puisque le 8 avril, sur Instagram, il a partagé une photo en compagnie de Patrick Puydebat (Nicolas), Cathy Andrieu (Cathy), Laly Meignan (Laly), Philippe Vasseur (José) et Isabelle Bouysse (Jeanne). "Merci @jeanlucazoulay @jlagroupe pour ce #backtothefuture #jamaisdirejamais #theteam ", peut-on lire en légende. Si le beau brun est toujours autant séduisant, on peut constater qu'il a tout de même bien changé depuis ces trente dernières années.