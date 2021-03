Manuela Lopez plus au casting des Mystères de L'amour ? Son message troublant

Manuela Lopez n'est pas au meilleur de sa forme. Souffrant depuis 2007 d'une maladie incurable (une cardiomyopathie associée à un Tako-Tsubo atypique), la comédienne de 48 ans a été hospitalisée après de nouvelles frayeurs cardiaques.

Et alors qu'elle a donné de ses nouvelles à sa communauté mars 9 mars 2021 sur Instagram, Manuela Lopez a conclu d'une manière quelque peu troublante. En effet, alors qu'elle invitait ses abonnés à la contacter pour échanger sur la maladie, elle a laissé entendre qu'elle avait peut-être arrêté la série Les Mystères de L'amour (TMC) et surtout sa collaboration avec Jean-Luc Azoulay. "Si vous désirez me joindre, inutile de contacter JLA Production (je ne leur appartient pas/plus), je serai désormais disponible par mail pour témoigner pendant mes moments de 'mieux', si ça peut aider pour les combats d'autres personnes handicapées et/ou malades. Merci à tous", a-t-elle écrit.

Cette société de production appartient à Jean-Luc Azoulay, le célèbre créateur des sitcoms Hélène et les Garçons, Premiers Baisers, Camping Paradis et bien sûr Les Mystères de L'amour, entre autres. Alors, y a-t-il de l'eau dans le gaz entre Manuela Lopez et son producteur ? Au mois de janvier, la jolie brune postait déjà une vidéo curieuse, avec pour légende : "Résolution 2021- Récupérer ma #joiedevivre ! Vivre en accord avec soi-même ! #profitez donc bien des dernières diffusions". D'après nos confrères de Télé-Loisirs qui avaient alors contacté JLA Production, elle aurait à ce moment-là simplement décidé de faire une pause. À noter que, déjà à son retour dans la série en 2018, la production avait accepté d'aménager son emploi du temps en raison de sa maladie. Mais aujourd'hui, la rupture semble plus que jamais définitive...