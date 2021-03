Manuela Lopez hospitalisée à cause de sa maladie incurable : "Je me bats chaque jour"

En novembre 2018, Manuela Lopez évoquait son quotidien difficile auprès de Télé Star. L'occasion de découvrir qu'en 2017, elle aurait pu mourir. "J'ai fait une crise cardiaque. Cet accident m'a poussée à réfléchir à mes envies. J'ai aussi fait une pause dans ma carrière pour protéger ma famille et surtout mon fils Paolo, qui a désormais 13 ans." Elle révélait également qu'elle devait prendre des médicaments et se reposer. Afin de la ménager, la production des Mystères de l'amour avait aménagé son emploi du temps.

C'est en mai 2016 que Manuela Lopez a révélé qu'elle était atteinte de cette maladie incurable depuis 2007. "Maintenant que je l'ai digérée, j'ai décidé qu'elle me supporterait et non l'inverse !! VIVRE... Je suis depuis toujours une boulimique de la vie, une épicurienne avec un grand E... Alors, j'ai envie de profiter de chaque instant près de mon mari, mon fils et mes très chers chiens, chats, chevaux... (...) Juste vous dire que je vais bien et que ma vie a pris un autre sens depuis", avait-elle précisé.