Manuela Lopez, sa maladie incurable : nouveau protocole pour rester en vie, confidences depuis l'hôpital

Manuela Lopez n'est pas encore tout à fait sortie d'affaire. La comédienne des Mystères de L'amour (TMC) est toujours hospitalisée pour sa cardiomyopathie associée à un Tako-Tsubo atypique, une maladie incurable dont elle souffre depuis 2007 et qui la met constamment en danger de mort.

Mardi 9 mars 2021, Manuela Lopez a donné de ses nouvelles sur Instagram. En légende d'une photo d'elle installée sur son lit d'hôpital, la jolie brune aux cheveux bouclés y explique avoir un long traitement à suivre, dont les séquelles physiques ne seront pas anodines. "Ma pathologie cardiaque est atypique, multiple, mais enfin identifiée, nous mettons en place un nouveau protocole de soins et de médication assez long pour stopper ces récidives qui abîment gravement mon coeur. (...) Depuis fin décembre j'ai été hospitalisée 3 fois en soins intensifs sans compter les examens fréquents. Dans ce protocole, ils vont aussi me démonter la dentition de devant ; implants et reconstitutions osseuses (car les dents sont liées au coeur et n'importe quelle petite bactérie identifiée peut abîmer le coeur). (Joli sourire en perspective donc ! Vive le masque !!)", a-t-elle détaillé.

Des interventions qu'elle résume en évoquant "un gros chantier pour rester en vie". Manuela Lopez reste cependant confiante en l'avenir. "Mon objectif : être de nouveau en pleine forme après la rééducation cardiaque fin août. Je ne nie pas que c'est difficile, les douleurs de récidives, (comme des infarctus) les angoisses, la fatigue derrière... j'ai parfois très peur. (...) Je veux m'en sortir, autant le crier bien fort. Entre deux, j'arrive à garder le moral car la vie ne m'oublie pas et me fait de jolis cadeaux et puis j'ai la chance d'être encadrée par les meilleurs donc ça va le faire", a-t-elle conclu.