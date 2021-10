Les Princes de l'amour : Mariage d'une candidate phare, Capucine Anav a vendu la mèche

C'est une belle et heureuse nouvelle que Capucine Anav a partagée en story Instagram, ce lundi 18 octobre 2021. La belle brune de 30 ans était invitée à un mariage. Et l'heureuse mariée n'est pas une inconnue du grand public.

Les téléspectateurs de W9 qui ont au moins suivi les trois premières saisons des Princes de l'amour connaissent en effet la jeune femme qui a passé une grande étape ce lundi. Il s'agit de Laura Krief, révélée dans la saison 2 et participante également de la saison 3 (2014 et 2015). Elle était venue en tant que prétendante dans l'espoir de séduire Arthur lors de sa première édition, puis Florent dans la seconde. Mais les deux fois, elle était repartie bredouille.

Fort heureusement, elle n'a pas dû attendre une émission télévisée pour trouver l'homme de sa vie comme en témoignent des vidéos partagées par sa meilleure amie Capucine Anav. On peut y découvrir Laura Krief en robe de mariée. Elle a misé sur de la dentelle et avait une belle traîne, ainsi qu'un voile. Côté coiffure, elle a opté pour un chignon.

C'est, sans surprise, plus radieuse que jamais qu'elle s'est dévoilée devant l'objectif de Capucine Anav. Toutes deux se sont montrées complices lors du mariage. Et dans l'une des vidéos, on peut apercevoir son mari, un charmant brun dont on ne connait pas l'identité. Laura Krief ayant son compte Instagram en privé, impossible de savoir qui est l'homme qui fait battre le coeur de Laura. Mais qu'importe pour ses fans, tant qu'elle est heureuse.

Peut-être Capucine Anav sera-t-elle la prochaine. Car on le rappelle, elle est folle amoureuse d'un jeune homme prénommé Victor. "Sa beauté, sa générosité, sa gentillesse, son acharnement, sa passion, son ambition, son attention envers moi... Enfin bref, tout !", confiait-elle en mai dernier quand on lui a demandé ce qui lui plaisait chez son compagnon. Un amoureux dont elle n'a toujours pas dévoilé le visage.