Les Rois de l'arnaque (Netflix) : Marco Mouly complice avec sa fille Nina, star de TikTok

Marco Mouly est un des trois personnages centraux du documentaire Les Rois de l'arnaque, réalisé par Guillaume Nicloux et le journaliste Olivier Bouchara. Il retrace l'escroquerie à la taxe carbone montée par ce dernier et deux de ses acolytes, Arnaud Mimran (actuellement en prison et récemment placé en garde à vue dans une autre affaire de meurtre commis sur Albert Taieb en avril 2014) et Samy Souied, assassiné le 14 septembre 2010 à Porte Maillot, à Paris.

L'escroquerie à la taxe carbone consistait à acheter des droits à polluer hors taxe dans un pays étranger, avant de les revendre en France à un prix incluant la TVA, puis d'investir les fonds dans une nouvelle opération. La TVA, elle, n'était jamais reversée à l'État. Ainsi, les trois hommes ont empoché plus de 280 millions d'euros entre 2008 et 2009.

Marco Mouly a été arrêté en 2016 en Suisse après 5 mois de cavale. Toujours détenu à la prison de la Santé (14e arrondissement), il est sous bracelet électronique, l'autorisant à sortir uniquement entre 8 et 20h.