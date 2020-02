Letizia d'Espagne : Rouge triomphal, cadeaux et selfie avec des championnes

Quelques jours après avoir célébré – entre commémorations à Auschwitz et obsèques de l'infante Pilar... –, le retour triomphal des handballeurs espagnols champions d'Europe, ce sont les équipes nationales masculine et féminine de water-polo que le roi Felipe VI et la reine Letizia d'Espagne accueillaient vendredi 31 janvier 2020 au palais de la Zarzuela.

Pour faire honneur à leur formidable parcours à l'Euro organisé à Budapest, qui a vu les filles sacrées championnes d'Europe et les garçons en argent, privés au bout d'une finale au suspense haletant (14-13) d'un premier titre continental par la Hongrie, Letizia avait adopté, comme régulièrement en de telles circonstances, pour un total look rouge patriotique signé Hugo Boss composé d'un pantalon cropped évasé à taille haute et d'un pull en laine assorti. Un ensemble qu'elle avait porté à plusieurs reprises en 2019, la dernière en date remontant au mois de juin lors d'une conférence avec des représentants du monde des médias et de la communication.

Au cours de ces rencontres, la reine a reçu un nouvel article à ranger dans son dressing, qu'elle risque toutefois de ne pas utiliser souvent en public : Pilar Peña, capitaine de l'équipe féminine, lui a en effet offert un maillot officiel floqué à son nom. Son époux Felipe, qui a eu le privilège de poser avec le trophée rapporté par les championnes d'Europe, en a également reçu un de la part du capitaine de la sélection masculine, Felipe Perrone. Un cadeau presque à temps pour son 52e anniversaire, qu'il fêtait la veille, jeudi 30 janvier !

Les championnes d'Europe se sont même offert le luxe d'un selfie avec la reine Letizia, exercice auquel cette dernière se prête de plus en plus volontiers lors des engagements officiels.