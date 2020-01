Obsèques de Pilar de Bourbon : Ses enfants épaulés par la famille royale réunie

Bien que les dernières semaines, marquées par son déclin rapide sous l'assaut de la maladie, aient pu augurer de la triste fin, le chagrin des cinq enfants de l'infante Pilar de Bourbon était encore immense mercredi 29 janvier 2020, lors d'une messe de funérailles solennelle célébrée trois semaines après son décès à l'âge de 83 ans, emportée par le cancer.

A l'heure des grands adieux publics, après sa crémation et son inhumation en toute intimité au surlendemain de sa mort, Simoneta Gomez-Acebo, l'aînée de la fratrie issue du mariage de la défunte duchesse de Badajoz et de son mari Don Luis (disparu en 1991), et ses frères Juan, Bruno, Beltran et Fernando sont apparus bouleversés au monastère de l'Escurial, nécropole royale où étaient organisées les obsèques de l'infante Pilar. Sur le seuil de la basilique, ils ont reçu les gestes d'affection et de réconfort appuyés du roi Felipe VI d'Espagne, neveu de la défunte et très proche de ses cousins, et de son épouse la reine Letizia, arrivés sur les coups de midi pour présider à l'office conduit par Mgr Juan del Río, qui s'est ouvert sur la lecture de la lettre de Saint Paul aux Romains.

Revenu de son déplacement lundi 27 janvier en Pologne pour les commémorations du 75e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau, le couple royal, qui avait entre-temps eu un rendez-vous plus joyeux mardi 28 avec la réception au palais des handballeurs espagnols champions d'Europe, a retrouvé à l'intérieur de l'édifice religieux, au premier rang, le roi Juan Carlos Ier, la reine Sofia, mais aussi l'infante Elena et l'infante Cristina, laquelle continue de réserver ses apparitions publiques aux circonstances exceptionnelles tandis que son mari Iñaki Urdangarin purge sa peine de prison.

Dans l'assistance figuraient de nombreux visages connus du gotha et proches de la famille royale espagnole, à l'image du duc d'Albe (Carlos Martinez de Irujo), de sa soeur Eugenia, de la baronne Thyssen et de son fils Borja accompagné de son épouse Blanca, de Béatrice d'Orléans, du prince Louis et de la princesse Margarita de Bourbon, de la princesse Kalina de Bulgarie et son mari Kitín Muñoz ou encore du mannequin Laura Ponte, ex-épouse de Beltran Gomez-Acebo et très affectée par la disparition de la "merveilleuse" grand-mère de ses enfants Laura et Luis, mais aussi de nombreuses personnalités des instances nationales et régionales, à l'instar de la présidente du Congrès Meritxell Batet, du président de la Cour suprême Carlos Lesmes ou encore de la vice-présidente du gouvernement espagnol et ministre de la Présidence Carmen Calvo, pour ne citer qu'eux.

Au terme de la cérémonie, qui s'est achevée au son du générique du film La Mission, d'Ennio Morricone, le clan royal a présenté ses condoléances aux enfants la défunte.

Cette messe pour le repos de son âme constituait le premier des deux hommages publics rendus par la Nation à l'infante Pilar de Bourbon, puisqu'un autre est programmé dans la soirée du vendredi 31 janvier en la cathédrale de la Almudaina, à Madrid.