Felipe VI d'Espagne en deuil : sa tante Pilar de Bourbon est morte

La presse espagnole rapporte la mort, mercredi 8 janvier 2020, de l'Infante d'Espagne Pilar de Bourbon. Admise à l'hôpital depuis le dimanche 5, elle luttait depuis des mois contre un cancer du côlon. La famille a confirmé son décès.

Âgée de 83 ans, la soeur de l'ancien roi Juan Carlos Ier – qui a abdiqué en 2014 – et tante de l'actuel souverain Felipe VI, est donc morte à l'hôpital international Ruber, à Madrid. Alors qu'elle a d'abord été admise pour une bronchite, son état de santé s'est rapidement dégradé, fragilisé par un cancer du côlon détecté il y a plusieurs mois et qui a finalement eu raison d'elle. L'ex-roi et son épouse Sofia se sont rendus au chevet de celle qui portait le titre de duchesse de Badajoz depuis 1967 et sa ratification par le général Franco, puis sa confirmation vingt ans plus tard par son frère, alors devenu roi. Un titre qui reviendra à la couronne avec sa mort et qui pourra éventuellement être redonné à un autre membre de la famille royale.

Le jour de l'annonce de son décès, le roi Felipe, visage fermé, recevait au palais de la Zarzuela, Pedro Sanchez. Le socialiste a été reconduit à la tête du gouvernement après un nouveau vote au parlement.

Pilar de Bourbon, dont le nom intégral était María del Pilar Alfonsa Juana Victoria Luisa Ignacia y Todos los Santos de Borbón y Borbón-Dos Sicilias, était né en le 30 juillet 1936 à Cannes, en France. Soeur de Juan Carlos, elle avait aussi un autre frère, Alfonso, et une soeur Margarita. Elle avait épousé Luis Gomez-Acebo en 1967, avec qui elle avait eu cinq enfants : María de Fátima Simoneta Luisa Gómez-Acebo y de Borbón (née en 1968), Juan Filiberto Nicolás Gómez-Acebo y de Borbón, Vizconde de la Torre (né en 1969), Bruno Alejandro Gómez-Acebo y de Borbón (né en 1971), Luis Beltrán Ataúlfo Alfonso Gómez-Acebo y de Borbón (né en 1973) et Fernando Humberto Gómez-Acebo y de Borbón (né en 1974).

Thomas Montet