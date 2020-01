Obsèques de Pilar de Bourbon : Letizia et Felipe d'Espagne soudés

La presse espagnole rapportait la mort, mercredi 8 janvier 2020, de l'Infante d'Espagne Pilar de Bourbon. Une première messe était ainsi organisée le jour même à son domicile. Admise à l'hôpital depuis le dimanche 5, elle luttait depuis des mois contre un cancer du côlon. Ses obsèques ont eu lieu le 10, à Madrid, en présence de la famille royale.

C'est un ballet de voitures qui pouvait être vu se rendant au cimetière de San Isidro de Madrid ; le jeudi 9, Pilar de Bourbon, morte à 83 ans, était incinérée au crématorium jouxtant le cimetière de l'Almudena. Lors de cet enterrement, que la famille voulait "privé et familial", il fallait ainsi compter sur la présence du roi Felipe VI et de sa femme la reine Letizia. Les époux sont apparus soudés, et les visages fermés, pour ce dernier adieu à Pilar, tante du souverain. On a aussi pu voir l'ancien roi Juan Carlos, frère de la défunte, accompagné de son épouse Sofia, ainsi que l'Infante Cristina, l'Infante Elena de Bourbon...

Pilar de Bourbon, née María del Pilar Alfonsa Juana Victoria Luisa Ignacia y Todos los Santos de Borbón y Borbón-Dos Sicilias, pouvait de par sa naissance royale être enterrée au panthéon des enfants du monastère de la commune de San Lorenzo de El Escorial, mais elle avait indiqué avant sa mort vouloir reposer dans le même caveau que son regretté mari Luis Gómez-Acebo, mort en 1991.

Une messe hommage à celle qui avait le titre de duchesse de Badajoz sera toutefois prochainement célébrée à San Lorenzo.

Pilar de Bourbon avait eu cinq enfants : María de Fátima Simoneta Luisa Gómez-Acebo y de Borbón (née en 1968), Juan Filiberto Nicolás Gómez-Acebo y de Borbón, Vizconde de la Torre (né en 1969), Bruno Alejandro Gómez-Acebo y de Borbón (né en 1971), Luis Beltrán Ataúlfo Alfonso Gómez-Acebo y de Borbón (né en 1973) et Fernando Humberto Gómez-Acebo y de Borbón (né en 1974).