Pilar de Bourbon : L'infante hospitalisée, son système immunitaire affaibli

Alors que le roi Juan Carlos Ier, 81 ans, vient de quitter l'hôpital en (presque) pleine forme une semaine après avoir subi un triple pontage coronarien, sa soeur aînée, Pilar de Bourbon, y fait quant à elle un nouveau séjour : l'hebdomadaire Hola! a révélé que l'infante, qui a fêté le 30 juillet 2019 ses 83 ans, a été admise il y a quelques jours à la clinique Rotger à Palma de Majorque en raison d'une "baisse générale de son système immunitaire". Un affaiblissement de ses défenses qui s'explique par les traitements reçus pour lutter contre son cancer.

Doña Pilar avait dû être hospitalisée en urgence au mois de février, déjà à Majorque, où elle profite de sa maison de Calvia, en raison d'une occlusion intestinale. Elle avait alors été transférée à Madrid, à l'hôpital Ruber International, pour se faire opérer et avait pu regagner son domicile après deux semaines de convalescence. Au mois de mai, l'octogénaire avait coupé court aux rumeurs sur son état de santé en divulguant qu'elle souffrait d'un cancer du côlon.

Fernando Gómez-Acebo, le benjamin des cinq enfants né du mariage de la duchesse de Badajoz et de son époux Don Luis Gómez-Acebo, disparu en 1991, a depuis communiqué quelques nouvelles laconiques sur la situation de sa mère : "On a eu peur, mais heureusement elle va déjà mieux et se rétablit", a-t-il indiqué, précisant qu'elle resterait en observation toute cette semaine.

En dépit de la maladie, l'infante Pilar n'avait pas manqué de célébrer son 83e anniversaire le 30 juillet dernier, entourée dans sa résidence d'été de ses enfants - Simoneta, Beltran et Fernando étaient là - et d'amis.