Lil Reese dans un état critique après avoir reçu une balle dans le cou

Le rappeur américain Lil Reese, l'un des artistes emblématiques de Chicago, est entre la vie et la mort. D'après les informations de TMZ.com, qui cite la police départementale de Country Club Hills (Illinois), il aurait été touché par une balle lundi 11 novembre 2019, à une quarantaine de minutes de Chicago.

Une fois arrivée sur les lieux, la police aurait constaté du "sang frais" sur le siège du conducteur et sur le sol du côté passager. Les forces de l'ordre locales expliquent qu'un témoin a vu quelqu'un venir en aide à un homme blessé. Celui-ci a plus tard été identifié comme Lil Reese par les forces de l'ordre, qui ont appelé les hôpitaux se trouvant à proximité.

D'autres témoins ont indiqué avoir vu un homme souffrant d'une seule blessure par balle, dans la nuque, être soigné au sein de l'hôpital South Suburban. Les enquêteurs ne savent pas encore ce qui a mené à cette fusillade. À 26 ans, Lil Reese se trouverait toujours dans "un état critique". Une enquête aurait été ouverte.

Pour rappel, Lil Reese est très apprécié (particulièrement dans sa ville natale) et connu pour son titre I Don't Like It avec Chief Keef, morceau de drill qui plafonne aujourd'hui à 16 millions de vues sur YouTube.