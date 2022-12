Loana hospitalisée en urgence ? Elle aurait échappé de peu à l'amputation !

Il semble que Loana l'ait échappé belle... D'après les informations de l'instagrameur Aqababe, la gagnante de Loft Story aurait été admise à l'hôpital ce samedi 10 décembre 2022. Mais que les fans se rassurent, rien d'alarmant, du moins pas pour la santé même de la starlette. Sur son compte Instagram, en story, le célèbre informateur a affirmé que l'ancien mannequin aurait dû être transféré d'urgence en raison d'une bague... coincée à son doigt depuis plus de trois semaines !

"Exclusivité ! Loana s'est faite hospitalisée hier soir à la clinique de Saint-Jean à Cagnes-sur-Mer car elle avait une bague coincée à son doigt depuis trois semaines. Elle n'arrivait pas à l'enlever et son doigt était limité nécrosé ! Depuis sa prise en charge à la clinique, les médecins s'occupent tous très bien d'elle afin de sauver son doigt", affirme Aqababe sur une story à fond noir. Un portrait de Loana illustre ses propos. Pour l'heure, l'instagrameur n'a révélé aucune autre information et l'ancienne star de télé n'a pas encore réagi à cette révélation. Impossible donc de savoir si cette information est fondée ou non. Néanmoins, de nombreuses annonces auparavant dévoilées par cet influenceur se sont déjà avérées vraies...

Une santé qui inquiète

Aux dernières nouvelles, Loana allait tout de même bien. Régulièrement invitée sur le plateau de Touche pas à mon poste ou, plus récemment TPMP People, celle qui vit désormais avec RSA assure avoir de nombreux projets sur le feu. Rappelons qu'elle se produit également souvent sur scène aux côtés de son meilleur ami Eryl Prayer, sosie officiel de Elvis Presley. Néanmoins, chacune de ses apparitions sur son compte Instagram suscite l'inquiétude de ses fans. Sur certaines vidéos, Loana est apparue fatiguée, dénudée outre-mesure et dans un état second. Même si elle affirme être en bonne santé physique et mentale, l'ancienne star de télé-réalité semble donc avoir du mal à remonter la pente. Et pour l'heure, aucun de ses "projets" n'a encore vu le jour...