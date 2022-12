Louis Delort (The Voice) papa d'un bébé prématuré : progrès fulgurants et grande nouvelle

Si le petit bout de chou doit encore rester sous supervision médicale, il semble qu'il sera bientôt prêt à rejoindre sa famille. Une étape de taille que les jeunes parents attendent avec grande impatience depuis plus d'un mois maintenant. "Le petit gars boit ses biberons comme un chef et continue à nous impressionner jour après jour, visite après visite. Son arrivée à la maison se fait de plus en plus proche !", a ensuite annoncé le jeune homme de 29 ans.

Pour l'heure, Louis Delort et sa compagne continuent de partager les petites et grandes évolutions de leur bébé. Très actifs sur leurs réseaux sociaux respectifs, les jeunes parents communiquent régulièrement sur la situation qu'ils traversent. Jeudi 17 novembre 2022, à l'occasion de la journée Mondiale de la prématurité, chacun a tenu à sensibiliser sa communauté. "Il a connu la couveuse, la perfusion, la sonde pour s'alimenter et l'oxygène (mais pas longtemps, il a vite géré). Il a aussi connu les câlins avec ses parents très vite. (...) Trois semaines plus tard, il fait plus de 1kg900. Plus de perf, de couveuse. Reste plus que la sonde le temps qu'il puisse se nourrir seul. Le plus dur est déjà passé. Courage à tous les parents qui traversent ces moments", écrivait le jeune papa ce jour-là.