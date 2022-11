Louis Delort (The Voice) papa d'un bébé prématuré : photos bouleversantes et dure réalité

La vie de Louis Delort et de sa fiancée Angèle a pris un autre sens fin octobre. Le 31 octobre 2022, l'ancien candidat de The Voice (saison 1 en 2012, sur TF1) a révélé qu'il était devenu papa pour la première fois. Un petit garçon qui répond au doux nom de Léon. Et le 17 novembre, il a posté de nouvelles photos bouleversantes à l'occasion d'une journée spéciale.

C'est le 11 septembre dernier que Louis Delort a révélé qu'il allait être papa. Pour ce faire, le charmant brun qui a également participé à la version All Stars du télé-crochet présenté par Nikos Aliagas avait posté un diaporama photos qui n'était pas passé inaperçu. Sur les clichés, il apparaissait complice avec sa chère et tendre Angèle qui mettait en avant son baby bump. "Décembre" était-il écrit pour annoncer la période d'arrivée de leur merveille.

Mais surprise, fin octobre, Louis Delort a annoncé que son fils était né plus tôt, beaucoup plus tôt même. Les premiers jours de son bébé ont donc été un brin compliqués, une épreuve que les tourtereaux ont traversée main dans la main. "Angèle et moi sommes fiers de vous présenter Léon. C'est un petit gars très éveillé et très vigoureux qui nous a fait la surprise et le bonheur de venir nous rencontrer un peu plus tôt que prévu. Un très beau cadeau de Noël avant l'heure", écrivait Louis Delort. Il avait aussi partagé une photo sur laquelle il avait son fils dans les bras. L'occasion de découvrir qu'il vivait à l'aide de plusieurs tubes.

Le plus dur est déjà passé

Depuis, le "petit champion" a continué à s'accrocher à la vie comme les internautes ont pu le découvrir le jeudi 17 novembre 2022. A l'occasion de la journée Mondiale de la prématurité, Louis Delort a posté de nouvelles photos du petit Léon. On peut le voir dans les bras de son papa ou dans sa couveuse. Pour l'heure, il a toujours un petit tube dans le nez et des capteurs qui contrôlent si tout se passe bien. Mais comme l'a précisé le chanteur, il est en bonne voie pour bientôt découvrir son nid douillet. "Mon petit champion. Ton papa et ta maman sont tellement fiers de toi. Tu pousses en repoussant les prévisions jours après jours. Tu seras bientôt chez nous, on sera prêts à t'accueillir. Même si pour l'instant on sait que tu es très bien entouré grâce au merveilleux travail du personnel de néonatalogie, on a très hâte que tu découvres notre maison. #journeemondialedelaprematurite", peut-on lire en légende de la publication.

En story, Louis Delort a aussi précisé qu'en trois semaines, il avait fait "un pas de géant". Et après avoir partagé de nouvelles photos, il a précisé que Léon était né à trente-trois semaines et un jour et qu'il pesait 1kg360. "Il a connu la couveuse, la perfusion, la sonde pour s'alimenter et l'oxygène (mais pas longtemps, il a vite géré). Il a aussi connu les câlins avec ses parents très vite. (...) Trois semaines plus tard, il fait plus de 1kg900. Plus de perf, de couveuse. Reste plus que la sonde le temps qu'il puisse se nourrir seul. Le plus dur est déjà passé. Courage à tous les parents qui traversent ces moments", peut-on ensuite lire. De son côté, Angèle a publié une photo en noir et blanc de son "petit lion" donc elle est très fière.