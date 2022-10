Louis Delort (The Voice ) papa d'un bébé prématuré : bouleversante photo avec son "petit champion"

L'image est déchirante, mais aussi remplie de courage et d'amour. Le jeudi 27 octobre 2022, Louis Delort et sa compagne Angèle ont accueilli leur premier enfant, un adorable petit garçon qu'ils ont choisi de baptiser Léon. Malheureusement, l'enfant était si pressé de rencontrer ses parents qu'il est né prématurément et que ses premiers jours sont un brin compliqués pour tout le monde. Le 31 octobre 2022, alors qu'il rendait visite à son petit prince, Louis Delort a pu capturer une tendre photographie père-fils. Lui porte un masque chirurgical pour éviter la transmission d'un quelconque soucis, l'enfant, lui, vit pour l'heure à l'aide de plusieurs tubes. Minuscule, mais déjà si brave. "Petit champion", écrit Louis Delors en partageant cette image (voir le diaporama).

C'est la première fois que l'artiste, révélé dans la première saison de l'émission The Voice en 2012 - remportée par Stéphan Rizon -, dévoile le visage de son bébé. On n'apercevait qu'une infime partie du corps de Léon le jour où ses parents ont annoncé sa naissance en ligne. "Angèle et moi sommes fiers de vous présenter Léon, écrivait Louis il y a quelques jours, sur son compte Instagram. C'est un petit gars très éveillé et très vigoureux qui nous a fait la surprise et le bonheur de venir nous rencontrer un peu plus tôt que prévu. Un très beau cadeau de Noël avant l'heure."

Cette naissance est une surprise pour tout le monde en terme de timing. Mais Louis Delors et sa fiancée Angèle avaient annoncé qu'ils attendaient un heureux évènement en septembre dernier, en prenant ensemble la pose, elle portante une robe moulante laissant apparaître son adorable baby bump. Louis et Angèle, tatoueuse de profession, ont vécu un véritable coup de foudre et sont en couple depuis plus de cinq ans. Prochaine étape ? Le mariage bien sûr, puisque l'ancien héros de la comédie musicale 1789 : les Amants de la Bastille - au côté de Camille Lou- avait demandé sa chérie en mariage il y a quelques temps. "J'ai pas encore les enfants mais je suis en train de tout faire pour qu'ils arrivent, annonçait-il alors. On a fait le petit nid et j'ai la fiancée." Voilà le tableau presque complet...