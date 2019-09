Ludivine Birker (LPDA) fiancée, l'identité de son chéri enfin révélée !

L'ex-candidate des Princes de l'amour Ludivine Birker est fiancée ! Son mystérieux chéri serait Olivier Keygan, un beau brun barbu avec lequel la jeune femme s'affiche régulièrement (tout en dissimulant son visage). Après sa rupture très médiatisée avec le fils de Benjamin Castaldi, Julien, la belle blonde a sûrement préféré conserver sa vie privée... privée. Mais pas au point de ne pas partager son grand bonheur.

Le 19 septembre 2019, elle publiait ainsi un cliché de sa main sertie d'une magnifique bague à l'annulaire. En légende, elle écrivait : "C'est OUI !" Très discrète sur son nouveau compagnon, la jeune femme a publié quelques clichés de lui en prenant soin de cacher ses yeux. Mais lorsqu'on se rend sur la page Instagram de celui-ci, on se rend compte qu'il s'agit bel et bien de l'homme qui partage sa vie.

Olivier Keygan a posté plusieurs photographies de Ludivine dans lesquelles le couple apparaît complice et amoureux. Le 28 juin 2019, il a publié un cliché de sa chérie en écrivant (de manière très pragmatique) : "C'est à moi ça." Dans l'un des commentaires, on découvre la soeur de Ludivine, Marie, qui écrit : "Non... Non c'est à moi..." ainsi que Ludivine elle-même qui commente simplement en ajoutant des émoticônes en forme de coeur.

Une belle revanche pour cette jeune femme qui avait été "jetée" par son ex-petit ami, Julien Castaldi. En 2017, elle expliquait au magazine Public : "Julien m'a dit qu'il ne m'aimait plus et qu'il ne voulait pas poursuivre cette relation. Il m'a ensuite jetée de chez lui sans ménagement." Avant de découvrir quelques jours plus tard sur les réseaux sociaux que le jeune homme était à nouveau en couple avec une autre. Très gentleman. Elle avait ensuite eu une brève relation avec un ancien candidat de Secret Story 11, Benjamin. Quoi qu'il en soit, tout est bien qui finit bien pour la belle Ludivine Birker.