Mademoiselle Agnès devenue maman à 48 ans : rares photos de sa fille Swan déjà très stylée

"Pardon, je suis émue. C'est un peu le sujet qui m'émeut", avait-elle débuté en voyant des images de sa fille. "Mais c'est des larmes de bonheur hein, vraiment, c'est un cadeau ! Elle a six ans. Et puis c'est amusant, elle a la même voix que moi, elle a la voix cassée Swan". Avant d'ajouter : "J'ai fait un petit suivi avec une psy de l'hôpital Mignot à Versailles. Parce qu'on a quand même besoin de clefs, c'est important. Je pensais que c'était du mimétisme, et en fait pas du tout. Je pense qu'on a le même petit défaut aux cordes vocales".

Un détail physique adorable pour cette petite fille qui semble déjà très intéressée par son passé. "Elle pose beaucoup de questions cette petite fille sur ses origines. Bon elle a déjà décrété qu'elle parlait vietnamien", avait révélé Mademoiselle Agnès, avant de raconter que sa fille et déjà passionnée par la mode et notamment... par les chaussures ! "Elle adore ça. Elle a marché à 11 mois et demi et portait des talons de 12 ! Elle a des boots dorés à moi, des vieilles Patrick Cox, qu'elle adore pour se déguiser en Wonder Woman. Elle va chercher le déguisement, elle est très observatrice" , avait-elle raconté avec fierté.