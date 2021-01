Mademoiselle Agnès maman "fusionnelle" : confidences et revélations émues sur sa fille adoptive

En 2015, Mademoiselle Agnès devenait maman par la voie de l'adoption. Très discrète sur sa petite fille prénommée Swan, elle ne livre ses confidences sur le sujet qu'avec parcimonie. Dimanche 17 janvier 2021, dans l'émission Clique, elle a été interrogée sur la maternité et a répondu, les larmes aux yeux.

C'est en rebondissant à une chronique autour d'un livre sur le sujet de l'adoption que Mademoiselle Agnès a fondu en larmes en évoquant sa propre situation. "Pardon, je suis émue. C'est un peu le sujet qui m'émeut. Mais c'est des larmes de bonheur hein, vraiment, c'est un cadeau ! Elle a six ans. Et puis c'est amusant, elle a la même voix que moi, elle a la voix cassée Swan", a-t-elle révélé, chamboulée en parlant de sa fille. "J'ai fait un petit suivi avec une psy de l'hôpital Mignot à Versailles. Parce qu'on a quand même besoin de clefs, c'est important. Je pensais que c'était du mimétisme, et en fait pas du tout. Je pense qu'on a le même petit défaut aux cordes vocales" a-t-elle ajouté.

Mademoiselle Agnès, qui a admis qu'avec sa fille elles sont "extrêmement fusionnelles", n'a pas caché que sa passion de la mode a fini par déteindre sur Swan. "Elle adore ça. Elle a marché à 11 mois et demi et portait des talons de 12 ! Elle a des boots dorés à moi, des vieilles Patrick Cox, qu'elle adore pour se déguiser en Wonder Woman. Elle va chercher le déguisement, elle est très observatrice", a ajouté la spécialiste fashion. D'ailleurs, en 2018, la petite Swan avait participé à sa première Fashion Week en accompagnant sa maman au défilé Bonpoint à Paris. Récemment interrogée par Télé Star, pour la promotion de son émission La Nouvelle Mode, Mademoiselle Agnès avait également dit quelques mots sur la passion de sa fille pour cet univers. "Depuis qu'elle sait marcher, elle me pique mes chaussures. Et elle adore se déplacer dans la maison avec mes bottines à talon aiguille de 12 cm. Swann a beaucoup de style", avait-elle confié.