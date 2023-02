Madonna : Mort de son frère Anthony Ciccone à 66 ans, avec qui elle s'était brouillée

Anthony Ciccone a eu une vie bien complexe. En effet, le frère de Madonna voit son quotidien bouleversé en 1999 quand il perd son travail. En même temps, sa petite amie de l'époque le quitte, avec son fils, prénommé Angelo. En 2005, son papa tente de le sauver de ses malheurs en lui donnant sa chance dans le vignoble familial. Malgré la main tendue de sa famille, Anthony Ciccone est mis à la porte. Il se retrouve alors à la rue. Le frère de Madonna a par la suite toujours refusé l'aide de sa famille, allant même jusqu'à s'en prendre à la chanteuse. "Que je sois ou mort ou vivant, Madonna n'en a rien à foutre. Elle vit dans son propre monde. Je ne l'ai jamais aimée de toute façon, elle non plus. On ne s'est jamais aimés (...) Mon père serait très heureux si je pouvais mourir d'hypothermie. Il n'aurait plus à se soucier de moi", avait-il notamment déclaré par le passé. Pour le moment, l'artiste n'a pas réagi au décès de son frère. Une chose est sûre, Madonna a souffert de la situation de son frère qui a tenté de s'en sortir sans grand succès.