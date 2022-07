Maëva Coucke et son ex-compagnon victimes d'une célèbre malédiction...

Dans l'émission Fort Boyard, diffusée ce samedi soir sur France 2, de nombreuses personnalités tenteront de récolter le plus d'argent possible pour l'association Les Bonnes Fées, qui vient en aide aux personnes les plus démunies, atteintes de maladies et/ou isolées. Parmi les candidats : Maëva Coucke.

Cette dernière, élue Miss France en 2018, semble actuellement très épanouie dans son couple avec l'agent d'influenceurs François Bonifaci. Mais au moment de son élection en tant que plus belle femme de France, en décembre 2017, elle vivait avec un autre homme. "On va essayer de braver la malédiction", expliquait-elle à l'époque, alors que la tradition veut que l'heureuse élue rompe avec son partenaire dans les semaines qui suivent son élection.

Une malédiction qui se confirme...

Ce fut notamment le cas d'une autre Ch'ti, Iris Mittenaere, qui avait rompu avec son chéri Matthieu. Alicia Aylies sera restée plus longtemps avec son amoureux mais aura également fini par s'en séparer. "Effectivement, oui, je suis célibataire, mais pas un coeur à prendre !", répondait-elle à un internaute sur Instagram l'année dernière. Maëva Coucke n'aura donc pas échappé à la règle.

"Nous sommes séparés" révélait-elle en 2018 à Télé-Loisirs, alors que le journaliste lui avait demandé si elle partait vacances avec son petit ami. Une confidence qui avait surpris tout le monde car le couple avait affiché une certaine solidité après l'élection de la native de Fougères en tant que Miss France. "On est optimistes", avait-elle affirmé dans les colonnes de Libération en décembre 2017, juste après sa victoire. Un changement de vie dont était "très fier" son compagnon de l'époque, qui "vivait bien" la nouvelle notoriété de sa chérie, avait-elle déclaré sur le plateau de Quotidien.

"Mais j'avoue qu'il redoute un peu parce que, maintenant, je vais vivre à Paris", avait-elle cependant rajouté. Impossible de savoir si c'est cette distance ou non qui a eu raison de leur rupture. Quoiqu'il en soit, cette relation n'a pas duré, ce qui donne encore un peu plus de crédit à l'hypothèse selon laquelle le couple de Miss France, si elle est amoureuse au moment de son élection, est voué à l'échec. Mais pas de panique pour la future Miss France ! Car une malédiction... ça se brise !