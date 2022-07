Maëva Coucke s'est mariée à son compagnon François Bonifaci : vidéo de leur drôle d'union surprise

Maëva Coucke et François Bonifaci prouvent en tout cas une nouvelle fois qu'ils s'aiment et qu'ils n'en ont que faire des critiques. Car au moment d'officialiser leur relation, les tourtereaux n'ont pas fait que des heureux. Et pour cause, avant d'être le chéri de notre Miss France, François a été celui de Chloé Bleinc, une influenceuse réputée qui compte près d'un million d'abonnés sur les réseaux. Leur rupture est survenue en 2021. Problème, Maëva Coucke et Chloé Bleinc seraient amies. Les internautes se sont alors persuadés qu'elle avait piqué l'homme de sa copine.

Face à la polémique qui enflait sur les réseaux sociaux, François Bonifaci s'était empressé de mettre les choses au clair. "Ces messages reçus sont totalement injustifiés à l'encontre de Maëva et moi-même. Maëva est l'une des personnes avec le plus de principes et de valeurs que je connaisse, parce que oui, je la connais, dans la vraie vie ! Alors arrêtez de venir juger les gens en étant au courant de RIEN. Vous vous trompez sur toute la ligne et je pèse mes mots. Donc cessez cette haine inutile", avait-il demandé.

Maëva Coucke avait de son côté réagi de manière tout aussi cash : "Non, je n'ai pas piqué François et je l'ai encore moins piqué à une 'amie'. Il était célibataire et ça depuis plusieurs mois avant qu'on se mette ensemble. Pour le reste, je ne vais pas m'étaler sur le sujet, le post de François a parfaitement résumé la situation."