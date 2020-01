Malik Bentalha très aminci : il dévoile sa perte de poids dans Quotidien

Après avoir enchaîné les médias pour la promotion de son spectacle Encore, Malik Bentalha est de retour en plateau pour évoquer un nouveau projet qui lui tient à coeur. Lundi 13 janvier 2020, l'humoriste était invité de Quotidien (TMC), où il a évoqué l'émission Dans ma tête, qu'il animera.

"J'ai la chance de bientôt présenter une émission qui va s'appeler Dans ma tête. C'est adapté d'un programme québécois, qui s'appelle Dans ma tête, aussi. Et ça va être un mélange de stand-up et de fiction. On tourne la semaine prochaine et j'ai hâte que les gens voient ça. J'espère que ce sera diffusé cette année avant l'été", a-t-il indiqué. Un programme censé être diffusé sur TMC.

Mais un autre détail a captivé les téléspectateurs : Malik Bentalha s'est beaucoup affiné. Sur Twitter, ils étaient nombreux à avoir remarqué sa perte de poids. En octobre dernier, l'humoriste de 30 ans évoquait déjà son importante prise de poids, dans l'émission À la bonne heure (RTL). "Je me suis laissé aller cet été, mais là, depuis le 1er septembre, j'ai une hygiène de vie saine, le sport... Je fais attention à ce que je mange", expliquait-il.

La faute à son métier d'humoriste, pas vraiment idéal pour une bonne hygiène de vie. "D'autant plus qu'on sort de scène généralement à 23h, on a faim et c'est les pires horaires pour pouvoir aller dîner. À 23h30, c'est infernal. On dort mal, on ne digère pas. Là, je veux faire attention par respect pour le public et puis même après, quand on se voit à la télé, on se dit : 'Non, mais attends c'est moi, ça ?' C'est là qu'on prend conscience de la gravité", avait-il expliqué. Malik Bentalha commence ainsi l'année 2020 sous les meilleurs auspices, lui qui prête sa voix à Sonic, dont la sortie est prévue pour le 12 février prochain.