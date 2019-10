Malik Bentalha : Inquiétante prise de poids, hygiène de vie... "C'est infernal"

À 30 ans, Malik Bentalha ne peut plus manger un bon kebab dégoulinant de graisse sans en déplorer les conséquences : l'humoriste a avoué avoir pris quelques kilos, sur RTL, le mercredi 16 octobre 2019. Invité de Stéphane Bern dans son émission À la bonne heure, le comique découvert par Jamel Debbouze a expliqué s'être laissé aller et faire les frais d'une déplorable hygiène de vie.

"Je me suis laissé aller cet été, mais là depuis le 1er septembre j'ai une hygiène de vie saine, le sport... Je fais attention à ce que je mange", détaille Malik Bentalha, qui s'apprête à démarrer l'ambitieuse tournée francophone de son spectacle, Encore. "Quand vous traversez toutes les régions de France, on doit vous gâter, avec des friandises, des spécialités...", poursuit Stéphane Bern. "Exactement et je sais que vous connaissez très bien ce pays. On sait qu'il y'a des choses extraordinaires à goûter", répond l'humoriste.

Sur les ondes de RTL, Malik Bentalha détaille les rouages de cette légère prise de poids. "D'autant plus qu'on sort de scène généralement à 23h, on a faim et c'est les pires horaires pour pouvoir aller dîner. À 23h30, c'est infernal. On dort mal, on ne digère pas. Là je veux faire attention par respect pour le public et puis même après quand on se voit à la télé on se dit : "Non mais attends c'est moi ça ?" C'est là qu'on prend conscience de la gravité", enchaîne Malik Bentalha, qui assure avoir tiré des leçons de ces très mauvaises habitudes.

Malik Bentalha fait bien de prendre soin de santé. Dans le milieu de l'humour, plusieurs artistes ont décidé d'entamer ce même changement de mode de vie, à l'instar d'Artus ou encore Issa Doumbia. Ce dernier avait annoncé avoir perdu près d'une quarantaine de kilos. Peut-être peuvent-ils s'entraîner ensemble ?