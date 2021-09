Maria Anunciata de Liechtenstein : La princesse s'est mariée, tiares et robes, elle a sorti le grand jeu !

Just married ! La princesse Maria Anunciata de Liechtenstein a épousé son amoureux Emanuele Musini, lors d'une cérémonie religieuse le samedi 4 septembre 2021. Une union, selon le rite catholique, qui a eu lieu à l'église Schottenkirche de Vienne, en Autriche.

Les amoureux ont écrit le point final de leur mariage en deux étapes. En effet, le 26 juin dernier ils recevaient familles et amis pour une chic cérémonie civile à la Villa della Tenuta di Fassia, en Italie. Place cette fois-ci à la cérémonie religieuse. La princesse Maria Anunciata de Liechtenstein, âgée de 36 ans et curatrice d'art, a remonté l'allée au bras de son père le prince Nikolaus de Liechtenstein ; sa maman est la princesse Margaretha de Luxembourg.

La jeune femme était superbe vêtue d'une robe blanche bouffante à longue traîne signée de la maison Valentino et parée de l'une des tiares des Habsbourg. Un diadème serti de diamants, réalisé à Vienne en 1890 par le joailler Köchert. Ce bijou à la particularité de pouvoir être également porté... en collier. Les diamants peuvent être détachés de leur structure pour être portés ensuite autour du cou. Comme le rapporte le site spécialisé The Court Jeweller, il aurait été crée à l'époque pour l'archiduchesse Maria Theresa d'Autriche.

Maria Anunciata de Liechtenstein a donc dit oui pour la vie à Emanuele Musini. A 42 ans, il est le cofondateur et président de Pillo Health, une start up du domaine de la santé basée à Boston, aux Etats-Unis. Après la cérémonie religieuse, le couple a donné un cocktail à l'Hotel Sacher Wien pour ses invités. Puis, c'est au palais des Liechtenstein de Vienne - une des propriétés de la famille - qu'avait lieu le repas et la fête. Cette fois-ci, la mariée est apparue vêtue d'une robe plus légère. Elle portait de nouveau un diadème, dit feuilles de vigne, "appartenant à la famille grand-ducale de Luxembourg", précise de son côté Histoires Royales.

Le mariage de Maria Anunciata de Liechtenstein met un peu de joie dans les coeurs de son clan, récemment frappé par la mort de Marie de Liechtenstein. A 81 ans, elle était l'épouse de l'actuel souverain Hans-Adam II. Elle a succombé un à AVC fatal.

Toutes nos félicitations aux jeunes mariés !