Mort de Marie du Liechtenstein : la princesse victime d'une attaque cérébrale

Terrible nouvelle pour la famille royale du Liechtenstein. La princesse Marie, épouse du prince régnant du Liechtenstein Hans-Adam II, est décédée samedi 21 août 2021 à 81 ans après avoir subi une attaque cérébrale en début de semaine, a indiqué la Maison princière dans un communiqué. La princesse Marie a été victime d'une attaque cérébrale mercredi et est décédée samedi après-midi à l'hôpital. D'après l'AFP, sa famille s'était rassemblée autour d'elle, et après avoir reçu les derniers sacrements, elle "est décédée paisiblement et avec une grande confiance en Dieu".

La princesse consort s'était, comme son mari, largement mise en retrait de la vie publique au Liechtenstein, petite principauté nichée entre l'Autriche et la Suisse comptant près de 40 000 habitants. Le prince Hans-Adam II, qui a pris la régence en 1989, a confié la gestion des affaires de la Principauté à son fils aîné, le prince Alois, en 2004.

En début de semaine, la principauté avait déjà partagé un communiqué pour annoncer que la princesse avait été victime d'un AVC : "La Maison princière a le regret d'annoncer que Son Altesse Royale la Princesse a été victime d'un accident vasculaire cérébral hier. Elle est soignée à l'hôpital. La famille princière demande de la compréhension en cette période alors qu'aucune autre information supplémentaire ne sera donnée pour le moment". Elle avait été prise en charge à l'hôpital cantonal de Grabs.

La princesse Marie du Liechtenstein (née Marie Aglaë Kinsky von Wchinitz und Tettau) s'était mariée avec Hans-Adam II en 1967. Ensemble, le couple royal avait eu quatre enfants : le prince Alois, le prince Maximilian, le prince Constantin et la princesse Tatjana.

Hans-Adam II (né Johannes Adam Ferdinand Alois Josef Maria Marko d'Aviano Pius von und zu Liechtenstein) est le 15e prince du Liechtenstein. Sa fortune personnelle avait été estimée, en 2013, à pas moins de 2,8 milliards d'euros.