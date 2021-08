Princesse Marie du Liechtenstein : Hospitalisée, l'épouse du souverain a fait un AVC

La princesse Marie du Liechtenstein est hospitalisée depuis le mercredi 18 août 2021, suite à un accident vasculaire cérébral (AVC). Le palais a confirmé la triste nouvelle le lendemain en diffusant un communiqué. Nul doute que ses quatre enfants se relaient à ses côtés.

"La Maison princière a le regret d'annoncer que Son Altesse Royale la Princesse a été victime d'un accident vasculaire cérébral hier. Elle est soignée à l'hôpital. La famille princière demande de la compréhension en cette période alors qu'aucune autre information supplémentaire ne sera donnée pour le moment", a fait savoir le palais, dans un communiqué relaté par le site spécialisé sur les têtes couronnées Royal Central.

Peu connue du grand public, à l'inverse d'autres membres de cours royales européennes comme l'ex-reine Sofia d'Espagne ou l'ancienne reine Fabiola de Belgique, Marie du Liechtenstein a épousé l'actuel souverain Hans-Adam II en 1967. Celle-ci, née Marie Kinský von Wchinitz und Tettau à Prague et ayant grandi en Allemagne, a eu quatre enfants avec le souverain : le prince Alois (actuel régent du Liechtenstein depuis qu'il a hérité de cette fonction en 2004), le prince Maximilian, le prince Constantin et la princesse Tatjana. Un clan complété par pas moins de 15 petits-enfants au total !

Elle-même aristocrate bien avant son mariage, Marie du Liechtenstein est la fille du comte Ferdinand Kinský von Wchinitz und Tettau et de la comtesse Henriette von Ledebur-Wicheln ; une lignée qui trouve ses racines dans le royaume de Bohême, un territoire désormais intégré aux terres de la République Tchèque. Marie du Liechtenstein, qui dans sa jeunesse a passé du temps en Angleterre et en France pour perfectionner sa maîtrise des langues étrangères, a été artiste commercial dans une imprimerie de Dachau, en Allemagne de l'Ouest, avant d'abandonner sa fonction à cause de son mariage. En outre, de 1985 à 2015, elle a été la présidente de la Croix Rouge du Liechtenstein.