Mariage de Blaise Matuidi et Isabelle : somptueuse robe et pluie de footballeurs... avant un drame !

Blaise Matuidi, qui célèbre aujourd'hui ses 36 ans, est amoureux d'Isabelle depuis son adolescence. Il l'avait rencontrée à Troyes, où il a commencé sa carrière de footballeur professionnel, avant de devenir parent avec elle de quatre enfants : Myliane, Naëlle, Eden et Nahla Ivy. Il y a quelques années, en 2017, ils franchissaient un cap dans leur relation en se disant "oui" au terme d'une grande et somptueuse cérémonie.

Un mariage qui s'était déroulé le 1er juillet dernier à Paris en présence de plusieurs footballeurs dont le gardien Alphonse Areola, l'attaquant Kevin Gameiro ou encore la star de l'équipe de France Antoine Griezmann. "Bonheur @ijoyce02 #weeding #forlife", avait indiqué Blaise Matuidi sur son compte Instagram où il est aujourd'hui suivi par plus de 5 millions d'abonnés. L'ancien milieu du PSG avait accompagné ce message d'une tendre photo sur laquelle on l'aperçoit embrasser celle qui venait de devenir officiellement sa femme et qui était habillé d'une longue et ravissante robe de mariée.