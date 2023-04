Diaporama : Mariage de Blaise Matuidi et Isabelle : somptueuse robe et pluie de footballeurs... avant un drame !

1 / 16 Mariage de Blaise Matuidi et Isabelle : somptueuse robe et pluie de footballeurs... avant un drame !

2 / 16 Blaise Matuidi, qui célèbre aujourd'hui ses 36 ans, est amoureux d'Isabelle depuis son adolescence. Exclusif - Blaise Matuidi et sa compagne Isabelle - Orange fête ses vingt ans au centre culturel alternatif Electric à Paris. © BestImage

3 / 16 Il l'avait rencontrée à Troyes, où il a commencé sa carrière de footballeur professionnel, avant de devenir parent avec elle de quatre enfants : Myliane, Naëlle, Eden et Nahla Ivy. Blaise Matuidi et ses filles assiste a la Premiere du spectacle AMALUNA du Cirque du Soleil a Paris, France le 5 novembre 2015. © Abaca

4 / 16 Il y a quelques années, en 2017, ils franchissaient un cap dans leur relation en se disant "oui" au terme d'une grande et somptueuse cérémonie. Blaise Matuidi et sa compagne Isabelle - Lancement des smartphones "BM by DWN TWN" de la marque Danew co-créés par Matuidi (joueur du PSG) à l'Elyséum, Paris, le 5 mai 2016. © Veeren/Bestimage © BestImage

5 / 16 Ce mariage était prévu depuis quelque temps puisqu'un an plus tôt, Isabelle avait révélé ce projet au cours d'une interview accordée au magazine " Elle" . Exclusif - Isabelle Matuidi - Photocall du 8ème gala de l'association "Les Rois du Monde" avec un plateau d'artistes et une vente aux enchères au profit des enfants défavorisés, orphelins et hospitalisés, suivi d'une soirée dansante à la Salle Wagram à Paris, le 2 mars 2020. © Cyril Moreau-Rachid Bellak/Bestimage © BestImage, Cyril Moreau / Rachid Bellak / BESTIMAGE

6 / 16 Quelques mois plus tard, ils se disaient donc oui. Blaise Matuidi et sa compagne Isabelle - Avant-première du film "Chocolat" au Gaumont Champs-Elysées Marignan à Paris, le 1er février 2016. © Olivier Borde/Bestimage © BestImage

7 / 16 Mais un mois seulement après la cérémonie, celui qui a désormais mis un terme à sa carrière de footballeur voyait des malfaiteurs lui dérober sa bague de mariage. Exclusif - Blaise Matuidi et sa fiançée Isabelle Malice - Dîner de gala au profit de la Fondation PSG au Parc des Princes à Paris le 16 mai 2017. © Rachid Bellak/Bestimage © BestImage, Rachid Bellak

