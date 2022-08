Mariage de Thierry Olive (L'amour est dans le pré) : L'agriculteur en guerre avec sa famille... qui refuse de voir Annie !

Des Z'amours à L'île de la tentation en passant par Mariés au premier regard... De nombreuses histoires d'amour sont nées à la télévision. Notamment celle de Thierry Olive - candidat phare de la saison 7 de L'amour est dans le pré en 2012 - en couple avec Annie. Les deux tourtereaux, qui seront à l'honneur ce soir dans l'émission 20 ans d'amour à la télévision sur M6, s'étaient rencontrés lors de cette 10e édition du programme, puis rapprochés lors d'un speed-dating. Le célèbre agriculteur avait ensuite invité sa douce sur son exploitation en Normandie, avec une autre prétendante.

Finalement, malgré la concurrence, il a poursuivi son rapprochement avec Annie au cours du séjour avant de concrétiser cette attirance par un tendre baiser devant les caméras. Une romance qui a bien évidemment fait fondre le coeur des internautes, qui se sont rapidement attachés au duo. Cette flamme entre Thierry Olive et Annie n'a cessé de s'accroître, à tel point qu'ils n'ont eu besoin que de quelques mois seulement après la fin du tournage pour se dire "oui", le 14 septembre 2012. Entre les fans et leurs proches respectifs, ce mariage a fait l'unanimité. Enfin, presque...

L'amour triomphe toujours !

Lors d'une interview accordée au magazine Télé-Loisirs en 2015, Annie, accompagnée de Thierry, se confiait sur le véritable calvaire qu'elle vivait avec la famille de son chéri, qui n'a jamais vraiment accepté cette union. "C'est un peu vexant, car ils m'ont bien accueillie au départ et c'est après le mariage, sans raison, sa mère et ses frères n'ont plus voulu nous parler, Thierry et moi ... C'est un peu une souffrance, mais c'est leur choix" révélait-elle.

Une situation tout autant pesante pour l'éleveur de vaches, qui a vu son entente avec sa famille se fragiliser. Mais ce n'était pas suffisant pour le faire douter sur sa relation avec Annie. "Le plus important c'est ma fille (Charlène, ndlr) et elle considère Annie comme sa maman. Nous sommes une famille solidaire. J'aime ma femme, alors tant pis pour ma mère et mes frères" ajoutait-il lors de cette même interview.

Depuis, ils continuent à vivre leur idylle malgré ces tensions. Le 14 mai dernier, l'agriculteur révélait lors de son passage dans l'émission TPMP People que tout se passait "très bien" avec Annie. Des nouvelles rassurantes concernant l'un des couples les plus appréciés de l'Hexagone !