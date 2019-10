Marianne James très mince à 18 ans : "Je détestais ce corps" (EXCLU)

La France a un incroyable talent fait son retour sur M6 ce mardi 22 octobre 2019 pour une quatorzième saison. Marianne James, Sugar Samy, Hélène Ségara et Éric Antoine sont partis à la recherche du digne successeur de Jean-Baptiste Guégan. À cette occasion, Purepeople a interviewé l'ancienne jurée de Nouvelle Star en la faisant réagir à des commentaires Instagram aussi bien positifs que négatifs.

Un internaute l'a trouvée méconnaissable sur une ancienne photo d'elle à 18 ans où elle était plus mince et lui a demandé si elle avait fait une rhinoplastie. "Non, c'est mon nez. J'avais beaucoup minci pour un spectacle. Et quand j'étais dans ce gabarit-là, les deux ans où je suis restée à ce tout petit poids pour moi, c'est-à-dire 62 kilos pour 1,80 m, personne n'a mis la main sur moi, même pas un bisou dans le cou. Je détestais ce corps et cette enveloppe, ce n'était pas moi", a réagi Marianne James.

La chanteuse et comédienne de 57 ans a ensuite répondu à une certaine Camille qui lui reprochait de manquer d'humilité ou de trop surjouer : "Camille s'est exprimée, c'est une démocratie et moi je me battrai toujours pour que Camille puisse s'exprimer, mais sur d'autres Instagram, pas sur le mien. (...) Surjoué et théâtralisé oui, c'est mon métier, je viens du théâtre et j'ai envie de dire à cette Camille : moi, les gens qui me hérissent, je finis toujours par les aimer, parce que, parfois, les opposés s'attirent et, aussi bien, un jour, elle me verra, je ne sais pas, dans une émission, et enfin elle comprendra parce qu'il n'y a que les cons qui ne changent pas, Camille."

Enfin, Marianne James a donné son avis très tranché sur le mariage : "Oui, c'est une amie qui fait des magnifiques bijoux. Maintenant, non. (...) Je suis allée à une vingtaine de mariages dans ma vie, j'ai chanté souvent, je ne crois pas qu'il y en ait un debout, aujourd'hui, de mariage. Je pense qu'ils ont tous divorcé. Et s'il y a besoin de tout ça, des grandes orgues, des prêtres et des évêques pour consacrer l'amour et de 200 convives, les deux familles qui perdent du fric... Tu portes le blanc parce que tu es pure... c'est ton troisième mari. Des galipettes, tu en fais quatre fois par nuit depuis plus de vingt ans, tu as ton troisième tatouage qui ressort de là, alors que tu veux faire princesse. Tu la vois, là, l'idée du mariage..."

