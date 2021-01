Marie-Ange Nardi mariée à Nicolas Antakis : le secret de leur couple qui dure

Marie-Ange Nardi se fait rare en interview. Mais un journaliste du magazine Nous deux a eu le plaisir de s'entretenir avec la présentatrice du Téléshopping (TF1). L'occasion de lire de rares confidences sur sa vie privée.

La présentatrice de 59 ans est une femme épanouie dans sa vie privée. Depuis de nombreuses années, elle file le parfait amour avec Nicolas Antakis. "Je suis quelqu'un d'assez stable dans mes choix amicaux ou amoureux. Nous nous sommes mariés en 1997, mais nous étions ensemble depuis des années. C'est le bonheur de l'existence d'avoir une vie familiale, de sentir qu'on a des gens autour pour vous soutenir", a confié Marie-Ange Nardi. On lui a donc demandé quel était le secret d'un couple qui dure. Si elle n'a pas donné la recette, l'ignorant elle-même, l'ex-animatrice de Pyramide a livré quelques astuces. "Je dirais qu'en plus de l'amour, il faut une alchimie de départ. Il faut épouser son meilleur ami, avoir un humour commun afin de pouvoir, quelles que soient les épreuves, tourner les choses en dérision. Le reste réside dans des choses impalpables", a-t-elle déclaré.

De leur union est né leur fils Hugo (17 ans). Et quand il était plus jeune, Marie-Ange Nardi privilégiait sa vie privée à sa vie familiale. Pour preuve, elle ne souhaitait pas le laisser pour partir en tournée pour une pièce de théâtre. "J'ai vécu ces expériences au théâtre avec une passion incroyable. (..) Maintenant qu'il est grand, si on me propose une super pièce et qu'on a le bonheur de retourner dans les théâtres, ce sera avec plaisir. Peu importe le style du moment que la pièce est bonne et qu'on me propose un joli rôle", a-t-elle précisé.

A priori, Marie-Ange Nardi ne devrait jamais partager l'affiche avec Hugo. La présentatrice - qui a été agressée par un lion - a confié qu'à priori, il ne comptait "pas du tout" suivre ses traces. Le jeune homme est plus intéressé par l'informatique. "Mais les choses peuvent encore changer", a conclu la figure du PAF.

L'intégralité de l'interview est à retrouver dans le magazine Nous deux du 26 janvier 2021.