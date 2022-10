Marie-Ange Nardi maman d'Hugo 19 ans : ses rares confidences sur son fils

Il y a déjà deux ans, Camille Combal proposait un ambitieux nouveau projet pour TF1 appelé La Grande Incruste. Le but était simple : s'inviter dans les rendez-vous télévisuels les plus suivis des Français. Le premier numéro avait alors réuni plus de 5 millions de téléspectateurs. Et ce mardi 18 octobre, ces derniers vont enfin pouvoir découvrir le second après dix-huit mois de préparation. Cette fois, Camille Combal est allé plus loin en imaginant pas moins de 60 personnages prêts à intervenir sur nos écrans avec humour. L'un d'entre eux s'est notamment incrusté dans l'émission Téléshopping avec Marie-Ange Nardi.

Elle est une figure culte de TF1 depuis 2008, date où elle a remplacé Laurent Cabrol à la présentation du programme. Et pendant toutes ces années, elle a réussi à maintenir la discrétion sur sa vie privée. On sait néanmoins qu'elle est une femme amoureuse depuis de très nombreuses années. C'est avec son mari Nicolas Antakis qu'elle s'épanouit au quotidien et avec qui elle a eu la chance d'avoir un enfant, le jeune Hugo né en 2003 et âgé de 19 ans. Un fils qui a rencontré un étonnant problème de santé durant l'enfance.

En 2011, pour Télé Star, elle expliquait qu'il avait été atteint d'un rhume des hanches, ce qui n'est pas commun, lorsqu'il avait 8 ans (inflammation de la synoviale, la membrane qui entoure l'articulation de la hanche). "Ça arrive aux petits garçons de cet âge. Donc on fait des examens de contrôle. Mais sinon il est en pleine forme", annonçait-elle.

Il aura fallu attendre dix ans pour obtenir de nouveaux aveux de la part de Marie-Ange Nardi au sujet de sa famille. En effet, c'est en 2021, dans les pages du magazine Nous Deux, qu'elle se laissait aller encore une fois à de rarissimes confidences. "Je suis quelqu'un d'assez stable dans mes choix amicaux ou amoureux. Nous nous sommes mariés en 1997 (avec Nicolas Antakis, ndlr), mais nous étions ensemble depuis des années. C'est le bonheur de l'existence d'avoir une vie familiale, de sentir qu'on a des gens autour pour vous soutenir", déclarait-elle. Lors de cette même interview, elle laissait entendre que son fils n'avait pas l'air de vouloir suivre ses pas. "Il est plus intéressé par tout ce qui est informatique. Il est plus matheux que moi... Mais les choses peuvent encore changer. Comme disait Rimbaud : 'On n'est pas sérieux quand on a 17 ans !'".