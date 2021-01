Marie-Ange Nardi : Son mari Nicolas Antakis a fait de la prison

Depuis plus de vingt ans, Marie-Ange Nardi, présentatrice du Téléshopping sur TF1, vit une belle histoire d'amour avec Nicolas Antakis. Mais qui est-il ?

A l'image de son épouse, Nicolas Antakis est un homme discret. On sait peu de choses de lui si ce n'est qu'il est homme d'affaires. En 2002, il est brièvement sorti de l'ombre et malheureusement, c'était pour une affaire judiciaire. Nos confrères du Parisien révélaient à l'époque qu'il "avait été mis en examen pour recel d'abus de biens sociaux en mai 2001 et laissé en liberté". Il était précisé que l'ancien collaborateur de Pierre Falcone (homme d'affaires qui a été condamné à deux reprises par la justice française) avait passé trois semaines en prison. A la suite d'une violation de son contrôle judiciaire, les magistrats ont demandé au juge de la détention de le placer en préventive. Il a finalement été relâché et "la chambre de l'instruction a divisé sa caution de 1 million de francs par deux" peut-on lire.

Dans cette épreuve, Marie-Ange Nardi et Nicolas Antakis sont restés soudés. Ils ont d'ailleurs accueilli leur fils Hugo peu de temps après (en 2003). Interrogé sur son couple pour le magazine Nous deux, l'animatrice de 59 ans a fait de rares confidences. "Je suis quelqu'un d'assez stable dans mes choix amicaux ou amoureux. Nous nous sommes mariés en 1997, mais nous étions ensemble depuis des années. C'est le bonheur de l'existence d'avoir une vie familiale, de sentir qu'on a des gens autour pour vous soutenir", a-t-elle raconté. Malgré sa belle histoire d'amour, elle ne connait pas encore le secret pour qu'un couple dure. Elle a toutefois partagé quelques astuces : "Je dirais qu'en plus de l'amour, il faut une alchimie de départ. Il faut épouser son meilleur ami, avoir un humour commun afin de pouvoir, quelles que soient les épreuves, tourner les choses en dérision. Le reste réside dans des choses impalpables."