Marie-José Nat enterrée en toute intimité à Bonifacio, une "cérémonie émouvante"

Marie-José Nat est née le 22 avril 1940 à Bonifacio, l'actrice y reposera pour l'éternité.

Décédée le 10 octobre 2019 des suites d'une longue maladie, celle qui marquera à jamais l'histoire du cinéma français a été enterrée, comme précédemment annoncé, ce mardi 15 octobre en Corse du sud. Un dernier hommage lui a été rendu en l'église Saint-François de Bonifacio.

L'AFP rapporte que la cérémonie religieuse a débuté à 14h, dans cette petite église de la ville haute de Bonifacio, par la lecture du poème de Saint-Augustin Face à la mort par l'un des fils de Marie-José Nat. Des chants polyphoniques corses, interprétés par une partie des chanteurs du groupe I Muvrini, ont également résonné lors de ces funérailles. Parmi les quelque 200 personnes présentes figuraient notamment l'animatrice de télévision Mireille Dumas et son mari le producteur Dominique Colonna, l'homme d'affaires Jean-Claude Darmon, le réalisateur Philippe Godeau ou l'actrice Helena Noguerra, très émue, pour entourer ses enfants et son mari, Serge Rezvani.

De son côté, Corse Matin ajoute que la messe a été célébrée par le père Olivier et que la cérémonie était "émouvante et sobre." Le quotidien régional dévoile également une photo du cercueil de Marie-José Nat, suivi par tous ses proches.

L'inhumation a ensuite eu lieu dans le caveau familial au cimetière marin attenant, considéré comme l'un des plus beaux de Méditerranée, au sommet des falaises de calcaire blanc de la cité et face à la mer.

Fille d'une bergère corse et d'un militaire kabyle, elle est restée toute sa vie attachée à l'île de Beauté. Mannequin à ses débuts, elle a mené une carrière autant au cinéma qu'à la télévision et a été dirigée par des metteurs en scène renommés comme Henri-Georges Clouzot, Gérard Oury ou Claude Autant-Lara. Elle a reçu en 1974 le prix d'interprétation féminine à Cannes pour "Les Violons du Bal" de Michel Drach, histoire autobiographique du réalisateur avec qui elle a vécu plus d'une décennie, tourné cinq films et eu trois fils : Julien, David et Aurélien.

Cette belle femme brune aux yeux noirs, qui avait choisi un pseudonyme en raison des nattes qu'elle portait alors, a été repérée par le réalisateur Georges Lampin qui l'a dirigé dans Crime et châtiment (1956) avec Bernard Blier, son premier film. Son premier grand rôle sera en 1959 dans Rue des Prairies de Denys de la Patellière, où elle jouait au côté de Jean Gabin.

Marie-José Nat a aussi beaucoup travaillé pour la télévision, notamment dans la série à succès Les Gens de Mogador, saga en 13 épisodes, diffusée à partir de 1972.