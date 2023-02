Marie-Laure Augry : L'ex-star du JT profite de sa nouvelle vie avec Jean-Pierre qu'elle aime depuis 50 ans !

Aujourd'hui à la retraite, Marie-Laure Augry profite de sa vie. Si elle regarde en arrière, l'ancienne présentatrice peut être fière d'elle ! Dans les années 1980, elle est la femme de télévision la plus connue. Elle a d'ailleurs été l'une des premières femmes à présenter un journal télévisé (le 13h) d'abord seule puis en duo avec Yves Mourousi sur TF1. Au début des années 1990, elle rejoint La Cinq pour animer le 12/45 puis France Télévisions en 1993. Elle finira sa riche carrière sur l'antenne de France 3 où elle a d'ailleurs été médiatrice des rédactions de 2003 à 2017.

Mais aujourd'hui, cette époque est révolue. À tout juste 76 ans, Marie-Laure Augry vit une retraite bien méritée. Entourée de ses enfants, de ses petits-enfants et de son mari Jean-Pierre Gautier, elle est pleinement épanouie. D'ailleurs, l'ancienne présentatrice n'a eu qu'un seul homme dans sa vie. Complice et fusionnel, le couple s'affiche ensemble depuis les années 1970 !

Un amour qui dure et qui n'est visiblement pas prêt de s'éteindre. Depuis 2017, les tourtereaux partagent leur vie entre leur appartement parisien et leur maison de Fondettes, en Touraine, où ilq passent tous leurs étés depuis 50 ans. "Plus jeunes, à Pâques, nous partions en voyage, parfois à l'étranger. Mais jamais l'été. Ça a toujours été la Touraine et Fondettes. Nos enfants, Fabienne et Benoît, sont très attachés à la maison, et maintenant, nous avons nos petits-enfants, Milo et Noa. Nous avons créé une maison de famille ici...", expliquaient les amoureux en 2021 auprès de la Nouvelle République.

Une retraite bien remplie

Entre "la cuisine, les petits-enfants dans la piscine et les dîners avec les copains", Marie-Laure Augry continue également de pratiquer la pétanque, sport pour lequel elle voue une véritable passion depuis des lustres. Chaque année, elle retrouve le chemin de l'animation pour présenter le Mondial La Marseillaise à pétanque, plus grand concours de pétanque au monde ! Elle participe également tous les ans à l'organisation des Assises du Journalisme de Tours, rendez-vous des professionnels de l'information visant à définir les conditions de production d'une information de qualité dans la France du 21ème siècle.