Mariés au premier regard 2021 : Mariage incertain pour Emeline et Frédéric, elle n'est pas attirée par lui !

Un nouveau couple réunit par la science a été présenté lors de l'épisode Mariés au premier regard 2021 du 5 avril, sur M6. Il s'agit d'Emeline (28 ans), institutrice du droit des sols, et Frédéric (30 ans), agent immobilier. Les deux candidats sont compatibles à 85%, un très fort taux. Et on comprend pourquoi !

La belle brune est célibataire depuis un an et demi. Elle a été traumatisée par la séparation de ses parents après une trentaine d'années, alors qu'elle avait 23 ans. Elle les voyait comme un couple idéal et a eu peur que cela ne lui arrive. Fred est quant à lui un coeur à prendre depuis neuf mois. Il est papa d'un petit garçon de 3 ans, né d'une relation de huit ans avec la maman. Mais du jour au lendemain, leur idylle s'est terminée, un immense choc.

En apprenant son futur mariage, Frédéric a eu bien du mal à retenir ses larmes tant sa joie était grande. "J'ai failli finir en PLS. On a failli appeler les pompiers", a-t-il plaisanté. Ce grand romantique a souhaité surprendre sa future femme avec une petite attention. Mélina a reçu un message de Pascal de Sutter pour la prévenir qu'elle devait ouvrir sa boîte aux lettres, puis le contacter ensuite. La jeune femme a découvert un message de son futur mari : "Chère inconnue, tu dois être étonnée de recevoir ce courrier. (...) Je viens de vivre à l'instant un moment plein d'émotions. Les experts de Mariés au premier regard m'ont annoncé qu'ils ont trouvé une femme qui me correspond, celle avec qui je vais partager ma vie. Je suis heureux de t'annoncer que cette princesse, c'est toi. Le plus incroyable, c'est que les experts m'ont annoncé que nous sommes compatibles à 85%. C'est un honneur pour moi d'être celui qui te l'annonce, je suis impatient de vivre notre premier regard. Je suis impatient. Ton prince."

Déception pour Emeline

En faisant cette surprise, Fred a visé juste. "C'est tout ce qu'il me faut. J'ai encore plus hâte de découvrir qui m'a écrit cette lettre", a déclaré Emeline. Pour annoncer la nouvelle à sa maman, la candidate a prévu de lui faire une belle surprise le jour des essayages de la robe de mariée. Nathalie, qui était au courant de son inscription, ne se doutait de rien. C'est les yeux bandés et accompagnée de la meilleur amie de sa fille qu'elle est arrivée dans la boutique. L'émotion était au rendez-vous lors de la révélation. De son côté, Frédéric a fait ses essayages avec sa meilleure amie Aurélie. Une amitié qui pourrait rendre sa future épouse jalouse si Fred ne trouve pas le bon équilibre entre Emeline et elle comme l'a précisé Pascal de Sutter. Car à cause de son manque de confiance en elle, la candidate est de nature jalouse.

Avant tout, il fallait se rencontrer. Et le jour J est enfin arrivé. Très vite, leurs proches se sont bien entendus et Frédéric s'est présenté auprès de sa belle-famille. Seule ombre au tableau : Emeline souhaitait que son futur mari soit grand. En le découvrant, sa maman - qui le trouvait très beau, c'est important de le préciser - craignait donc que sa fille s'arrête sur ce détail. "Ca m'a mis une petite pression. Ca m'a mis le doute. Je ne me trouve pas forcément trop petit, mais si elle aime les gars un peu plus grands, ça risque d'être compliqué", a-t-il confié après avoir appris ce critère. C'est sans doute pour cette raison qu'il a confondu son futur beau-père avec le maire.

Une fois la rencontre faite, Fred n'a cessé de lui faire des compliments. Une situation gênante pour Emeline : "Je vois que je lui plais alors que moi au fond, je ne dirais pas que c'est le coup de foudre. J'ai du mal à le regarder dans les yeux. A chaque fois je baisse la tête. Quand il commence à me parler d'un nous, ça me fait quelque chose. Je n'ai plus cette habitude de penser 'nous' et ça peut faire peur."